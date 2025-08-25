El hurto de energía en el Caribe colombiano sigue siendo una práctica recurrente. Este lunes, 25 de agosto, la empresa Air-e dio a conocer un allanamiento que realizó junto con la Fiscalía y la Policía Nacional por el robo de energía, presuntamente cometido por un bar conocido como el Templo del Amor.

El lugar, situado en el barrio Montes, al suroriente de Barranquilla, tenía, al parecer, conexiones ilegales a la red eléctrica.

“El allanamiento se llevó a cabo con el acompañamiento del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), personal de la Policía Nacional y técnicos especializados de Air-e intervenida”, explicaron desde la empresa por medio de un comunicado.

Mantenimientos realizados por la empresa Air-e. | Foto: OLL66LYK55B2RD5VWXXAY4JJSI

Al tiempo, señalaron: “Luego de una minuciosa revisión, se encontró una acometida subterránea e ilegal, con la cual suministraban energía al establecimiento dedicado a la venta de bebidas embriagantes, servicio de habitaciones y shows en vivo”.

Según la empresa de energía, este negocio es supuestamente reincidente en este tipo de robos, pues en meses anteriores le encontraron conexiones ilegales para evadir el pago del consumo real del consumo.

“En el procedimiento fue privada de la libertad una persona por el delito de defraudación de fluidos. El monto de la pérdida de energía es del orden de los 35 millones de pesos. Sin embargo, este bar presenta una deuda acumulada de energía de 448 millones de pesos”, explicaron desde la compañía.

El delito de defraudación de fluidos, consagrado en el artículo 256 del Código Penal, establece penas hasta por seis años de prisión y multas de hasta 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La compañía hizo un llamado para que los usuarios sigan denunciando cualquier actividad sospechosa relacionada con el hurto de energía, delito que no solo perjudica la operación del servicio, sino que pone en riesgo la vida de quienes manipulan las redes y equipos eléctricos de manera ilegal.

La empresa destacó el trabajo articulado entre el área de Seguridad de Air-e Intervenida, Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación para combatir este delito.