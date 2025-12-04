Así avanzan obras de estabilización en playas de Santa Verónica, Atlántico: esto dijo Verano

Este jueves, 4 de diciembre, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, recorrió las obras de estabilización costera que ejecutan en el balneario de Santa Verónica, donde constató avances significativos en la construcción de los espolones que protegerán la línea costera y devolverán la seguridad y el atractivo turístico a este importante destino del departamento.

“Estamos viendo cómo esta inversión de 89.000 millones de pesos, con recursos propios de la Gobernación del Atlántico, empieza a transformar de manera real el entorno de Santa Verónica. Con estas obras vamos a recuperar las playas, reactivar el turismo y devolver la dignidad a las familias que viven de esta actividad”, expresó el mandatario departamental.

Por su parte, Nancy Escorcia, representante del Consorcio Playas Santa Verónica, precisó que las obras continúan con el fin de poder mitigar los riesgos en esta zona turística del Atlántico.

“La protección costera avanza con la construcción de 240 metros lineales de espolón, mientras que el primer espolón, de 140 metros, ya cuenta con 60 metros ejecutados. Además, uno de los espolones existentes está siendo reforzado y ya cuenta con más de 30 metros adicionales de estructura, lo que permitirá una mejor contención de la energía del oleaje”, detalló Escorcia.

Santa Verónica es considerado destino turístico del Atlántico durante fin de año por sus playas. | Foto: API

Entre tanto, Loly Saba, propietaria de uno de los restaurantes ubicados en la zona costera, que se estaba viendo afectada, sostuvo que esperan que la economía comience a dinamizarse en la zona.

“Desde el inicio de la obra ya se ven avances significativos en los espolones. Esta intervención será de gran beneficio para Santa Verónica, porque vamos a tener más playas, más turismo y más bañistas que visiten nuestros negocios. Es un cambio que nos llena de esperanza”, afirmó.