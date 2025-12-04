Suscribirse

Barranquilla

Así avanzan obras de estabilización en playas de Santa Verónica, Atlántico: esto dijo Verano

Las comunidades esperan que la economía comience a dinamizarse.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
5 de diciembre de 2025, 12:09 a. m.
Obras en Santa Verónica, Atlántico.
Obras en Santa Verónica, Atlántico | Foto: Suministrada a SEMANA.

Este jueves, 4 de diciembre, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, recorrió las obras de estabilización costera que ejecutan en el balneario de Santa Verónica, donde constató avances significativos en la construcción de los espolones que protegerán la línea costera y devolverán la seguridad y el atractivo turístico a este importante destino del departamento.

“Estamos viendo cómo esta inversión de 89.000 millones de pesos, con recursos propios de la Gobernación del Atlántico, empieza a transformar de manera real el entorno de Santa Verónica. Con estas obras vamos a recuperar las playas, reactivar el turismo y devolver la dignidad a las familias que viven de esta actividad”, expresó el mandatario departamental.

Contexto: Niño de 9 años habría sido secuestrado en Candelaria, Atlántico: un motorizado se lo llevó mientras jugaba fútbol

Por su parte, Nancy Escorcia, representante del Consorcio Playas Santa Verónica, precisó que las obras continúan con el fin de poder mitigar los riesgos en esta zona turística del Atlántico.

“La protección costera avanza con la construcción de 240 metros lineales de espolón, mientras que el primer espolón, de 140 metros, ya cuenta con 60 metros ejecutados. Además, uno de los espolones existentes está siendo reforzado y ya cuenta con más de 30 metros adicionales de estructura, lo que permitirá una mejor contención de la energía del oleaje”, detalló Escorcia.

Santa Verónica es considerado destino turístico del Atlántico durante fin de año por sus playas.
Santa Verónica es considerado destino turístico del Atlántico durante fin de año por sus playas. | Foto: API

Entre tanto, Loly Saba, propietaria de uno de los restaurantes ubicados en la zona costera, que se estaba viendo afectada, sostuvo que esperan que la economía comience a dinamizarse en la zona.

“Desde el inicio de la obra ya se ven avances significativos en los espolones. Esta intervención será de gran beneficio para Santa Verónica, porque vamos a tener más playas, más turismo y más bañistas que visiten nuestros negocios. Es un cambio que nos llena de esperanza”, afirmó.

Contexto: Cae sanguinario integrante de peligrosa banda en Barranquilla: lo acusan de ser responsable de 70 homicidios

Y es que estas obras se dan tras varias polémicas que hubo por parte de las comunidades, quienes le estaban exigiendo estos trabajos a la Gobernación.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Nuevo ataque de EE.UU. a presunta narcolancha en el Pacífico: hay cuatro muertos

2. Vidente colombiano vaticinó importante fallecimiento y generó alerta: “Una situación armada”

3. Así operan los militares de EE. UU. a pocos kilómetros de Venezuela: las nuevas imágenes del despliegue militar en el Caribe

4. La dura advertencia de minDefensa sobre la relación entre EE. UU. y Colombia: “Si se fracturan esas relaciones, ganan los criminales”

5. Brilló en Millonarios y ahora sería contratación estelar, junto a James Rodríguez, en Pumas

LEER MENOS

Noticias relacionadas

BarranquillaAtlánticoPlayas de Colombia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.