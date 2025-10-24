Suscribirse

Barranquilla

Así capturaron a alias Juancho Estilo, uno de los más buscados en Barranquilla: se escondía en Panamá

Según la Policía Metropolitana, era integrante de Los Pepes y era buscado por el delito de homicidio.

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

24 de octubre de 2025, 7:50 p. m.
Alias Juancho Estilo, de Los Pepes, capturado por homicidio en Panamá y deportado a Colombia.
Alias Juancho Estilo, de Los Pepes, capturado por homicidio en Panamá y deportado a Colombia. | Foto: Suministrada a SEMANA.

Desde Panamá deportaron a un ciudadano que era uno de los sujetos más buscados por la Policía Metropolitana de Barranquilla y quien sería integrante de la peligrosa banda de Los Pepes. De acuerdo con las autoridades, Juan David Julio Azuero, alias Juancho Estilo, se estaba escondiendo en ese país tras conocer que en su contra había una orden de captura vigente.

Contexto: Peligroso extorsionista de Los Pepes cayó en operativo del Gaula de la Policía

Se conoció que el operativo para capturar a esta persona fue adelantado por el personal de Interpol Colombia y de Panamá.

“Se aprehendió en Calidonia al ciudadano colombiano Juan David Julio Azuero, alias Juancho Estilo, quien figura como uno de los #MásBuscados por la hermana república de Colombia @PoliciaColombia, por el delito de homicidio”, detalló la Policía de ese país.

El capturado intentaba cambiar su apariencia para huir de la justicia.
El capturado intentaba cambiar su apariencia para huir de la justicia. | Foto: Suministrada a SEMANA.

Al momento de la captura de alias Juancho Estilo no colocó resistencia, estaba dentro de una barbería y vestía un suéter del Junior de Barranquilla.

“La detención inicial de Julia Azuero se logró en la ciudad de Panamá, gracias al intercambio de información en tiempo real entre ambas Oficinas Centrales Nacionales, siendo ubicado en una barbería del sector de Río Abajo, donde intentaba modificar su apariencia para evadir la acción de las autoridades”, explicaron desde la Policía de Colombia.

Por su parte, una fuente judicial le dijo a esta revista que, tras las investigaciones, hay elementos materiales probatorios que lo involucran en un caso de homicidio que se registró en 2023.

“Este individuo sería integrante del grupo de delincuencia organizada conocido como Los Pepes y es el presunto responsable del homicidio del ciudadano Miguel Ángel Carrillo Coneo, ocurrido el 3 de marzo de 2023 en el municipio de Soledad (Atlántico), donde, según las investigaciones, le habría causado la muerte con arma de fuego tras mantener amenazas previas contra la víctima", dijo una fuente judicial consultada por esta revista.

Contexto: Revuelo en Atlántico: juez reversa detención intramural del líder de Los Pepes y le concedió domiciliaria

El capturado llegó hasta Medellín, Antioquia, donde fue judicializado por las autoridades correspondientes.

