Atención: estos son los cortes de luz programados en Barranquilla y Soledad para este 19 de mayo

Las temperaturas siguen aumentando en la región Caribe y el Atlántico no está exento de ello. Sin embargo, este evento no solo afecta la sensación física de los ciudadanos, sino también los gastos, ya que deben mantener encendidos, ventiladores, aires acondicionados y otros equipos de refrigeración. En medio de tal situación, la empresa prestadora de servicio de energía eléctrica, Air-e, anunció nuevos cortes de luz para algunos sectores de Barranquilla y Soledad.

La empresa de energía air-e realizará trabajos de mantenimiento en el Atlántico - Foto: Air-e

La suspensión del servicio obedecerá a algunas obras de reparación. De esta manera, la compañía hizo énfasis en que se trata de un procedimiento para la adecuación de las redes en el barrio Campo Alegre, por lo que tendrán que interrumpir la energía este viernes 19 de mayo de 2023 en algunos horarios específicos.

En consecuencia, estos serán los lugares afectados con las obras. De 7:30 a.m. a 10:00 a.m. en la calle 93 con carrera 40B y carrera 40B con calle 91; de 10:30 a.m. a 12:30 del mediodía en la carrera 40A con calles 92 y 93; de 2:15 p.m. a 3:45 p.m. en la calle 90 con carrera 40A y de 4:15 p.m. a 5:45 p.m. en la calle 89 con carrera 40A.

También en el norte de la capital atlanticense, habrá labores de mantenimiento desde las 8:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde en la calle 98 con carrera 42H, en el barrio El Tabor.

Por su parte, Soledad también tendrá una situación similar, pues la empresa estará adelantando arreglos en el municipio, específicamente en la Urbanización El Río y el barrio Hipódromo.

Air-e advierte cortes de luz de 6:40 a.m. a 9:00 a.m. en la calle 27C con carrera 38B (Urbanización El Río); de 9:30 a.m. a 12:00 del mediodía en la calle 27 con carrera 38C (Urbanización El Río); de 12:30 del mediodía a 3:00 p.m. en la carrera 28 con calle 26 (Hipódromo); y de 3:30 p.m. a 6:00 p.m. en la carrera 35 con calle 24 (Hipódromo).

Finalmente, lo mismo sucederá en la carrera 28A con calle 24, en el barrio Hipódromo. En medio de este lapso de tiempo, el ente prestador buscará cambiar redes en mal estado y se adecuarán transformadores desde las 7:30 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde.

Los cortes de luz afectarán ciertas zonas. - Foto: SEMANA

Trabajos en redes eléctricas en medio de la ola de calor

Como se dijo anteriormente, estos trabajos de reparación representan toda una preocupación para los atlanticenses, pues coinciden con las alzas constantes y desenfrenadas en la temperatura.

En este momento, el Caribe colombiano está alcanzado temperaturas de hasta 35 grados centígrados (°C), con sensación térmica superior a los 40 °C.

De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), las condiciones climáticas obedecen al Fenómeno del Niño, es decir, un calentamiento en la superficie del mar que provoca la disminución de lluvias en algunas regiones.

En ese sentido, el Ideam espera que el calor incremente entre los meses de julio y agosto. Posteriormente, el país presentará bajas en sus temperaturas.

Fuertes olas de calor - Foto: Getty Images / Nora Carol Photography

Una de las preocupaciones más grandes giran en torno a las sequías que se puedan presentar, así como los incendios forestales y el desabastecimiento de agua.

Hay que reconocer que, aunque todos están en riesgo a presentar un golpe de calor debido a las altas temperaturas, los más vulnerables a ello son los niños pequeños, las mujeres embarazadas y los adultos mayores de 65 años.

Un golpe de calor da luego de la elevación abrupta de la temperatura corporal y puede alcanzar los 40 °C o más, sin necesidad de presentar alguna enfermedad o infección.

Temperaturas que sobrepasarán los 40 grados centígrados se sentirán en varios países de Europa

Algunos de los signos de alarmas a tener en cuenta para identificar un golpe de calor son:

- Fiebre alta.

- Dolores de cabeza.

- Mareos y náuseas.

- Piel enrojecida.

- Sequedad en la boca.

- Pérdida de la conciencia.