Barranquilla: Abren proceso para restablecer derechos a menor brutalmente golpeado por su padre

Al cuidado de un familiar cercano fue dejado de manera temporal el niño de 9 años que fue salvajemente golpeado por su padre en la capital del Atlántico el pasado 1 de enero, cuando todos celebraban las fiestas de año nuevo.

El caso llegó a manos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, desde donde indicaron que se iniciará un proceso administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD) en favor del menor de edad, tras conocer la denuncia formal de lo sucedido establecida por familiares del niño.

Los hechos convierten este en un caso insólito para la ciudadanía y autoridades, pues el menor habría sido maltratado por su padre por haber desconectado su celular de donde este lo había dejado cargando la batería.

El niño fue golpeado de manera salvaje por su padre por haber cogido su celular sin permiso. Imagen de referencia - Foto: Getty Images

Según el relato de una de las tías del menor, el hombre enfurecido golpeó al niño cuando se dio cuenta de que su teléfono celular estaba sin carga pese a que ya él lo había conectado con el cargador a la corriente.

El hecho se registró en el barrio Carlos Meisel, en el suroccidente de la ciudad y pudo haber sido una tragedia de acuerdo con la mujer que contó lo ocurrido; los golpes fueron tales que incluso tomó al menor del cuello para ahorcarlo.

“Agredió al niño porque decía que era él que le había desconectado el celular. Lo agredió, lo golpeó fuertemente, pero se abstuvo un momento porque el niño le aseguraba que había sido su hermano y no él”, reveló en ese momento Bienvenida Matute, tía del menor golpeado, a un medio de comunicación local.

Matute contó que el niño llegó desde Yopal, Casanare, de vacaciones a compartir con la familia de su padre y que ahora está hospitalizado en el paso La Manga en Barranquilla, producto de los golpes que le ocasionó su progenitor.

Del hombre dijo que no tiene conocimiento, pues pese a que fue instaurada una denuncia por violencia intrafamiliar, el sujeto no dejó rastro desde el día de los hechos y ahora no saben de su paradero.

El niño estuvo en un centro de salud recibiendo atención médica, producto de los golpes. Imagen de referencia - Foto: Cortesía de la familia

Presunto abuso a menor

En el municipio de Soledad, Atlántico, una madre denunció que su pequeña de tan solo diez meses sería la nueva víctima de un aberrante abuso sexual de un hombre.

El hecho ocurrió en el barrio Sinaí, en ese municipio, y según el testimonio de la madre de la bebé, sorprendió al sujeto haciendo tocamientos a la menor.

La bebé tiene 10 meses. Imagen de referencia - Foto: Tomada de Twitter @RedeDeApoyoSIC

El coronel Óscar Daza, comandante operativo de la Policía Metropolitana, reiteró el llamado a los padres de familia para que no dejen a los niños al cuidado de terceros, pues el hombre era quien ese día cuidaba a la menor de edad.

“Insistimos en la prevención que deben tener los familiares, porque, al parecer, dejaron un individuo desconocido al cuidado de esta menor y, posteriormente, la mamá se entera de que hubo algunos tocamientos”, dijo el coronel Daza.

La familia de la niña y ella misma ya recibieron ayuda de las autoridades policiales con atención psicosocial.

“Ahora estamos haciendo acompañamiento a la familia para que interponga la denuncia contra el individuo al que señalan de ser el agresor”, anotó el comandante encargado de la Metropolitana.