La brutal golpiza que recibió una mujer en Malambo, Atlántico, quedó registrada en video: el presunto agresor fue identificado

Como Isaac David Orozco Pardo fue identificado el hombre que, presuntamente, agredió a su expareja sentimental en el barrio Bellavista de Malambo, área metropolitana de Barranquilla.

Una cámara de seguridad registró el violento ataque. En un primer momento se observa al sujeto caminando al lado de la mujer por un callejón residencial; rápidamente se abalanza sobre ella y la empuja contra lo que parece una pared. La víctima trata de zafarse, pero cuando intenta huir el hombre comienza a lanzar patadas y la mujer cae al suelo.

Tendida en plena vía pública, el sujeto arremete nuevamente propinándole golpes con sus pies. Parece detenerse, pero prosigue. En medio de la agresión, el victimario inclina su cuerpo y continúa maltratándola con sus manos. Después de varios segundos, la mujer logra ponerse en pie y salen del sitio.

Según trascendió, la víctima denunció que además de la violencia física, también sufrió abuso sexual. El caso se habría registrado el pasado 25 de diciembre. Sin embargo, el video se conoció recientemente.

Desde la Policía metropolitana de Barranquilla aseguraron que siguen adelantando las actividades investigativas.

“Ubicamos a la víctima y se le esta haciendo el acompañamiento psicosocial, se recibió la denuncia y el victimario podría ser imputado por los delitos de violencia intrafamiliar, feminicidio en grado de tentativa y lesiones personales. Sugerimos que se entregue porque el proceso de captura está cursando en este momento”, dijo el brigadier general Jorge Urquijo Sandoval, Comandante de la Policía distrital.

¿Dónde denunciar casos de violencia contra la mujer?

Líneas de atención

Líneas nacionales

El Gobierno nacional tiene a disposición la Línea 155 con atención las 24 horas del día, todos los días de la semana. Los colombianos podrán comunicarse bajo reserva y gratuitamente a esta línea, desde cualquier operador en todo el territorio nacional para recibir orientación en temas relacionados con violencia de género.

• Línea de emergencia: 123

• Fiscalía: 3156389391

• Línea única Nacional 155 de la Policía Nacional o la Línea Salud para el Alma 4407649

Algunas líneas regionales:

• Línea violeta Atlántico: #702

• Oficina de la Mujer Barranquilla: 3107407038

• Línea de salud mental en el departamento del Atlántico: 3176218395

• Línea de atención Santa Marta: 420 9632 y 4209600 extensión 1322

• WhatsApp denuncias Santa Marta: 3215169909

• Línea rosa Cartagena: 3185552107

• Línea del CRUED Cartagena: #125

• Línea Púrpura Bogotá: 3007551846

• Línea violeta Villavicencio: 3167426938

• Casa Matria Cali: 6688250

• Violencia de género Bucaramanga: 3126740066

• En Medellín: Línea 123 Agencia Mujer

• Valle de Aburrá: Línea 123 Mujer Metropolitana

Tragedia en Bucaramanga: hombre asesinó a su expareja mientras trabajaba y luego se disparó él

Para activar los protocolos pertinentes es necesario tener cuenta los siguientes pasos:

1. Identificar en qué estado de salud se encuentra la persona violentada.

Siempre que se trate de una violencia sexual u otro tipo de violencia y existan afectaciones graves a la salud o que pongan en riesgo la vida, la ruta debe comenzar en el sector salud (Hospitales, EPS o IPS) y radicar la denuncia en Fiscalía. Si esta no es la situación, se pasará a identificar los demás factores.

2. Identificar el vínculo de la mujer violentada con la persona que la violentó.

• Violencia intrafamiliar: se refiere a la desarrollada en el contexto de la familia o unidad doméstica, o en cualquier otra relación interpersonal de pareja que haya estado unida por matrimonio o unión marital de hecho, o tenga descendientes en común, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, quien cuide a un miembro de la familia en su domicilio o tenga o haya tenido una relación extramatrimonial estable. En este caso se puede acudir a la Fiscalía o al ICBF.

• Violencia Interpersonal: también conocida como violencia en el ámbito comunitario, se refiere a un vínculo subsidiario, es decir, que se supone ante la inexistencia de violencia intrafamiliar y violencia institucional. A diferencia de la violencia en el ámbito familiar, que es ejercida principalmente por una persona conocida, la que se presenta en la comunidad es ejercida mayoritariamente por personas desconocidas o por personas del entorno comunitario de la mujer. También se puede acudir a la Fiscalía o al ICBF.

• Violencia Institucional: se refiere a todas aquellas barreras con que se encuentran las mujeres para la atención integral y garantía de sus otros derechos, derivada de una acción u omisión de las instituciones encargadas de dicha atención o de sus agentes. La Personería, Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación deberán activar la ruta pertinente.