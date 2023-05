Barranquilla: estos sectores estarán sin luz durante el lunes 29 de mayo

Volvieron las lluvias a la ciudad de Barranquilla y, con ello, la comunidad permanece en alerta por el estado de las redes eléctricas. Además, aunque hayan regresado las precipitaciones, el norte del país sigue siendo foco de una temporada de altas temperaturas, las cuales incrementan el uso de electrodomésticos como los ventiladores, aires acondicionados o refrigeradores.

Con este panorama, Air-e, que es la empresa prestadora del servicio de electricidad en el departamento del Atlántico, anunció algunas obras a realizarse en varios sectores de la capital para el lunes 29 de mayo de 2023. Por eso, es clave que los usuarios puedan estar preparados, conociendo los lugares y horarios que se presentarán a continuación.

Air-e adelanta obras de reparación. - Foto: Suministrada a Semana

Las primeras reparaciones programadas son las que se efectuarán en el barrio Los Olivos, al suroccidente de Barranquilla. Estas responden a un proceso de normalización del servicio eléctrico. Se espera que ahora el sector cuente con “una red robusta y moderna”, según lo descrito por la compañía.

No obstante, esto causará la interrupción del servicio en el horario de las 8:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde en el área comprendida desde la calle 104 a la 106, entre carreras 14 y 23A.

Asimismo, el norte de la ‘Puerta de Oro’ también presentará desconexiones. Estas se darán por trabajos de mantenimiento en los barrios Altos del Prado y El Porvenir. Redes y transformadores serán intervenidos y se irá la luz de 8:00 a.m. a 10:10 a.m. en la calle 79 con carrera 49C; de 10:15 a.m. a 12:15 del mediodía en la calle 79 con carrera 45; de 12:30 del mediodía a 2:40 p.m. en la carrera 49C con calle 75; de 2:50 p.m. a 4:00 p.m. en la carrera 49 con calle 76 y de 4:10 p.m. a 5:55 p.m. en la carrera 49C con calle 76.

De otro lado, en el resto del Área Metropolitana también habrá reparaciones. Este es el caso de la adecuación de red que desencadenará la pérdida temporal del suministro de 8:10 de la mañana a 5:30 de la tarde en la calle 47A con carreras 14E y 15, en el barrio Villa Mónaco Etapa 2, de Soledad.

La empresa interrumpirá el servicio para la realización de obras - Foto: Suministrada a SEMANA por Air-e

Alerta por robo de energía

Y es que los trabajos preventivos o los cortes de luz periódicos no son los únicos dolores de cabeza de los barranquilleros asociados a la energía. De otro lado, algunos hacen robos en los postes suministradores. Esto fue denunciado por la entidad prestadora.

De acuerdo con el gerente de servicios jurídicos de Air-e, Fermín De La Hoz Torrente, estas conductas afectan a la misma copropiedad, ya que se apropian la energía de las zonas comunes del edificio, perjudicando económicamente a todos los demás usuarios y encareciendo los gastos de administración.

“Con la defraudación de energía se afectaba a todos los residentes y la manipulación de los equipos de medidas y gabinetes se ponía en riesgo la prestación del suministro de energía. Por ser usuarios residenciales de estrato 5, con esta conducta ilegal también evadían el pago de la contribución de solidaridad, la cual corresponde al 20 % del consumo de energía, dinero con el que el Estado Colombiano cuenta para poder subsidiar el servicio a los usuarios más necesitados”, dijo el gerente sobre un caso puntual ocurrido recientemente en el norte de Barranquilla.

Cierran comercios en Barranquilla por robo de energía. - Foto: Suministrada a Semana

Frente al caso, las autoridades han desplegado otros operativos, como en el que cayó un hombre en flagrancia en el barrio 20 de julio hace solo un par de días.

“Air-e continuará ejerciendo acciones para detectar hurto de energía y uso fraudulento del servicio a través de procesos de denuncia penal pertinentes a la Defraudación de Fluidos, lo cual impacta directamente en el suministro de energía a los usuarios”, anotó la empresa en una misiva.