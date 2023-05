Con las manos en la masa: sorprenden a un hombre robando energía de un poste en Barranquilla

En el barrio 20 de Julio, en el sur de Barranquilla, la Policía Nacional realizó la captura en flagrancia de un ciudadano justo cuando estaba manipulando redes eléctricas, arriesgando su vida, pero también haciendo fraude a la empresa Air-e prestadora del servicio.

El caso se registró exactamente en la carrera 5 sur con calle 99 y el capturado fue identificado como Néider Garcés Gómez quien fue trasladado a las instalaciones de la fiscalía URI Barranquilla, junto con los elementos incautados.

“Garcés Gómez estaba haciendo apropiación ilegal y antitécnica del servicio de energía, por lo cual la Policía procedió con la captura por el delito de Defraudación de Fluidos, contenido en el Artículo 256 del Código Penal”, dijeron en un informe desde la empresa de energía.

Sobre el hecho presentado, la empresa expresó su rotundo rechazo a las manipulaciones sobre la infraestructura eléctrica que constantemente son detectadas, gracias al acompañamiento y trabajo en conjunto con la Policía Nacional.

“Air-e continuará ejerciendo acciones para detectar hurto de energía y uso fraudulento del servicio a través de procesos de denuncia penal pertinentes a la Defraudación de Fluidos, lo cual impacta directamente en el suministro de energía a los usuarios”, anotaron.

Precisamente, el presidente de la República, Gustavo Petro, lanzó un dardo a la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Adesco), respondiendo a una declaración en la que señaló que “no habrá reducción en las facturas de la Costa si no se disminuye el robo de energía”.

Por medio de su cuenta de Twitter, el mandatario colombiano indicó que es “ilegal” que los usuarios terminen asumiendo el elevado costo del servicio de la luz y negó tajantemente que las pérdidas de energías obedezcan a un “robo”.

“Las pérdidas de energía en la costa, que no son robo, sino falta de ingresos para pagar altas facturas, no deben ser asumidas por la totalidad de los usuarios. Eso es ilegal”, trinó Petro.

Y continuó con el mensaje que publicó en sus redes sociales: “Las pérdidas pueden disminuir en un plan masivo entre empresas y el gobierno para poner techos solares en las casas, se las capas pobres del Caribe”.

— Gustavo Petro (@petrogustavo) May 26, 2023

¿En Colombia hay riesgo de apagón? Esto dijo el presidente de Andesco

El último apagón que hubo en Colombia le costó al país 3 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), dijo Camilo Sánchez, presidente de Andesco, gremio de empresas de servicios públicos.

De cara a un Fenómeno de El Niño, que está más cerca de lo que se cree, si bien el país está mejor preparado, con un nivel de embalses que permitiría aguantar el coletazo antes de que llegue la sequía, no hay tiempo para pensarlo dos veces.

No obstante, según el operador del mercado energético, XM, “puede haber un momento en el que las térmicas tengan que cubrir el 50 % de la energía que requiere el país, para que no ocurra un apagón”; mientras que no todo está listo en ese sentido.

El país tiene plantas térmicas que operan en la costa Caribe, cuatro de las cuales utilizan el carbón (Guajira I, Guajira II, Gecelca 3 y Gecelca 3.2).

Entretanto, hay otras ocho que funcionan con gas natural, que son Termoeléctrica de Barranquilla (Tebsa), Termoflores, Termocandelaria, Termocartagena, Termonorte, Proeléctrica, Termotesorito y Termocaribe).

Frente a la inminente situación crítica de la generación de energía desde la fuente hídrica, Sánchez señaló que debe echarse mano de todos los recursos que se tengan disponibles. Por ello, enfatizó en la necesidad de poner el foco en las fechas de entrada en operación para los proyectos de generación de las diferentes tecnologías, para que se pueda atender adecuadamente la demanda. Enfatizó en el cambio en el porcentaje que, se espera, provenga de fuentes renovables, las cuales, pasarían de ser el 2,7 % a 24,8 %.