¿EPM congelará los precios de los servicios públicos en Antioquia y Medellín? Esto es lo que se sabe

La junta directiva de Empresas Públicas de Medellín (EPM) podría resolver este martes, 23 de mayo, si le pone freno al alza de los precios de los servicios públicos en Antioquia y Medellín. Así lo anunció el alcalde Daniel Quintero Calle.

Si bien la propuesta es congelar el costo de todas las operaciones que ofrece la compañía paisa, de momento, los esfuerzos están concentrados en la energía. Si la fórmula es efectiva, se podría replicar en otras regiones de Colombia.

“Esta es una administración que cumple la palabra. Yo me comprometí a congelar los servicios públicos porque sé lo que está viviendo la gente, sé qué significa el alza de la gasolina, de los alimentos”, dijo el mandatario distrital.

Frente a este escenario, los integrantes de la junta directiva recibirán la iniciativa en sus escritorios este martes, cuya legalidad y viabilidad fue avalada por la Superintendencia de Servicios Públicos, que le da tranquilidad a Quintero Calle.

Edificio de Empresas Públicas de Medellín. - Foto: DIEGO ANDRES ZULUAGA

En caso de que sea aprobada, en los meses de junio o julio se analizaría la posibilidad de que la reducción también se aplique al servicio de acueducto. Esto sería temporal: terminaría cuando él entregue las riendas de la administración.

Ya sería decisión del próximo alcalde si mantiene la estrategia o no, en su figura como presidente de Empresas Públicas de Medellín. La piedra en el zapato es que el proyecto genere un detrimento patrimonial que le pase factura a la compañía.

Otro de los problemas que habría identificado sería la disposición política. A juicio de Daniel Quintero Calle, “con la congelación de los servicios públicos han tratado de poner todas las trabas posibles para que no cumplamos la palabra”.

Ante las dudas sobre la capacidad técnica y legal de cumplir la palabra, respondió: “Aquí me van a ver hasta el último día luchando. Le doy gracias a Dios que me dio la oportunidad de ser alcalde, y a uno no le dan esta oportunidad para sentarse”.

Alcalde Daniel Quintero junto al gerente de EPM, Jorge Carrillo. - Foto: pablo pasos

Publicidad que resalta al alcalde de Medellín será investigada por la Procuraduría

Frente al mismo tema, la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra la Alcaldía de Medellín por una polémica pancarta que resalta la gestión de Daniel Quintero y que habría generado supuesto detrimento patrimonial. La Contraloría también puso la lupa sobre la misma publicidad por presuntas irregularidades.

El punto de la discordia son los pasacalles que instaló la Secretaría de Comunicaciones en varios puntos de la ciudad donde, en dos renglones, dio por hecho que el mandatario “congelará la tarifa de los servicios públicos”. Entre el 25 de febrero y el 10 de marzo de este año, se fijaron, al menos, 250 carteles.

La campaña costó $ 73.780.000 y, al parecer, financiaría datos falsos, dado que “el mensaje no contiene una información verídica que sea del resorte del ente territorial”, indicó el Ministerio Público. Así las cosas, se está corroborando si los funcionarios públicos cometieron alguna falta disciplinaria en la estrategia.

El alcalde Daniel Quintero respondió a la información que emitió la Procuraduría General de la Nación e indicó que, tal como lo fijaron en la publicidad, es un objetivo por el que está trabajando: “Es la última promesa por cumplir y la vamos a cumplir”. El mismo escenario se planteó desde la Secretaría de Comunicaciones.

Valla publicitaria que enreda a la Alcaldía de Medellín. - Foto: Suministrada a SEMANA.

Además de este ente de control disciplinario, la Contraloría está investigando la denuncia que puso el exsecretario de Seguridad de la capital de Antioquia y precandidato a las elecciones locales, Andrés Tobón Villada, por las mismas supuestas irregularidades que se habrían cometido en la administración.

Él justificó ante la entidad que “la tarifa de los servicios públicos domiciliarios no se ha congelado, incluso, en algunos sectores viene aumentando considerablemente, lo que va en contravía a lo expresado por el señor alcalde”. Sin embargo, según la Alcaldía, ese no fue el sentido de la comunicación.