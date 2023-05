Buena noticia para los usuarios: EPM analiza opción de no aumentar tarifa de servicios públicos

Una de las promesas de campaña más recordadas del actual alcalde de Medellín, Daniel Quintero, finalmente estaría cerca de cumplirse. Se trata de aquella propuesta que lanzó el mandatario hace algún tiempo y que consta en congelar las tarifas de los servicios públicos, que suelen ser un dolor de cabeza para los ciudadanos, más cuando el alza predomina.

Tras mencionar la idea, un par de meses atrás Quintero volvió a referirse a ello y la página web de la Alcaldía decidió profundizar más en el asunto, su impacto y objetivo. “La medida busca aliviar la economía de las familias colombianas en estas zonas de influencia. Por medio de un freno en el alza de los servicios públicos domiciliarios se pretende beneficiar el costo de vida de la población en general y, especialmente, de quienes más lo necesitan”, se lee en el comunicado.

Junto con la misiva, el burgomaestre hizo la solicitud formal al presidente Gustavo Petro. “Como gobernantes es cada vez más difícil dormir tranquilos cuando vemos cómo se ha encarecido el costo de vida para nuestros ciudadanos: mercar vale el doble, la gasolina no para de subir y los servicios públicos tienen precios irracionales. Llegar a fin de mes es cada vez más difícil para las familias, en especial las más pobres. En atención a este hecho me permito solicitarle respetuosamente que me autorice congelar las tarifas de servicios públicos de EPM”, le requirió.

De darse, la medida beneficiaría a otros departamentos en los que la entidad pública presta sus servicios. Estos casos como los de Córdoba, Bolívar, Sucre, Santander, Norte de Santander, Quindío, Risaralda o Caldas. Ciudades como Quibdó, Providencia y Santa Marta también hacen parte.

Ahora, lo que parece un sueño para muchos ciudadanos toma forma real. La junta directiva de EPM se reúne este 19 de mayo con la misión de ver la posibilidad de que esto ocurra. Justamente la reunión se da en medio de la ola de calor producida por el Fenómeno del Niño, que ha hecho que aumente el consumo de energía eléctrica y agua.

Optimista, el gerente general Jorge Andrés Carrillo reveló el gran impacto que tendría si finalmente se deciden congelar las tarifas. “Estamos en un círculo vicioso, que se puede volver virtuoso. Si nosotros, teniendo casi 35% del mercado de energía, tomamos una decisión de congelamiento de tarifas automáticamente tiene un reflejo en el IPC”, aseguró el ejecutivo.

Los otros objetivos de EPM

Además, se refirió a la entrada en operaciones de dos unidades de Hidroituango antes del 30 de noviembre, las cuales facilitarían los trámites regulatorios. “Me atrevo a asegurar que si Ituango no hubiera entrado y no fuera a entrar con seguridad hubiera habido racionamiento. La razón por la cual no lo va a haber es por la entrada de las unidades uno y dos y próximamente de la tres y la cuatro”, agregó.

Asimismo, el grupo empresarial pone sus cartas más allá de Ituango. En la mira, dentro de sus deseos de expansión, tienen dos proyectos de hidrógeno verde funcionales con biogás en plantas ubicadas en San Fernando y Aguas Claras. De igual manera, se conoce el interés del conglomerado de hacerse con acciones de la empresa Triple A, actual prestador del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo en Barranquilla.

Si bien ha habido un contexto controversial alrededor de la transacción, Carrillo confirmó públicamente que ya trabajan con la Alcaldía de la capital atlanticense para obtener el negocio. Los nuevos planes de EPM podrían hacer que otras regiones se beneficien de la posible congelación en las tarifas, si esta llega a definirse luego de las reuniones pertinentes y el estudio en curso.