Ojo: descartan presencia de presunta variante mortal de covid-19 en Barranquilla

📢 ¡Pa’ que no caigas en cadenas falsas!‼️



❌@MinSaludCol no ha emitido información sobre variante “mortal” de COVID-19- Ómicron XBB. No sigas compartiendo ni difundiendo esta información, recuerda consultar con las entidades competentes. ¡Detente las cadenas de desinformación! pic.twitter.com/nN4iMU6mVk