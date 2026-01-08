Barranquilla

Cae hombre que hacía inteligencia a negocios para Los Pepes: desde Medellín llamaban a extorsionar a comerciantes de Barranquilla

El Gaula de la Policía Metropolitana dio con su captura tras varios meses de investigación.

Gabriel Salazar López

8 de enero de 2026, 3:32 p. m.
Alias El Negro, capturado por el Gaula de la Policía.
Luego de varios meses de investigación por parte del Gaula de la Policía Metropolitana de Barranquilla, se conoció la captura de un sujeto conocido con el alias de El Negro, quien sería integrante de la banda de Los Pepes, que se dedican a las extorsiones, homicidios y venta de drogas.

Se trata de Yagger José Buelvas Rivera, quien fue capturado en medio de allanamiento realizado por la institución policial en el barrio Ciudadela 20 de Julio, sur de la ciudad.

SEMANA conoció mediante fuentes judiciales que este sujeto estaba haciendo inteligencia a varios negocios del centro de Barranquilla para luego entregarle información a delincuentes que se encuentran recluidos en centros carcelarios fuera de la ciudad.

“Lo que pudimos establecer es que alias El Negro iba a mirar cada uno de los movimientos en los establecimientos comerciales para conocer la rutina de los trabajadores, cuántos son, los horarios de atención incluyendo otros datos que servían para presionar a sus víctimas con el fin de que pagaran las extorsiones”, precisaron.

Hombres del grupo Élite del Gaula de la Policía de Barranquilla.
Hombres del grupo Élite del Gaula de la Policía de Barranquilla. Foto: Cortesía.

Asimismo, los integrantes del Gaula de la Policía pudieron establecer que alias El Negro hablaba por aplicaciones de mensajería con un sujeto conocido con el alias de Alexito, quien se encuentra en una estación de Policía en Medellín, Antioquia. En medio de este operativo, las autoridades le hallaron a alias El Negro, un arma de fuego que no tenía los documentos necesarios que decretaran su legalidad.

Gaula Élite de la Policía de Barranquilla.
Gaula Élite de la Policía de Barranquilla. Foto: Cortesía.

Por su parte, el coronel Diego Mora, subcomandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, precisó que van a seguir atacando a las bandas criminales que colocan en jaque la tranquilidad de la ciudadanía.

“Estos resultados son producto del trabajo articulado de inteligencia e investigación criminal que nos permite golpear directamente las estructuras dedicadas a la extorsión. Reiteramos nuestro compromiso con la protección del sector comercio y hacemos un llamado a la ciudadanía para que denuncie oportunamente a través de la línea 165 del GAULA, donde garantizamos absoluta reserva y atención inmediata”, dijo el oficial.

