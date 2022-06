Calamidad pública en Puerto Colombia, Atlántico, por alto oleaje en las playas

El alto oleaje que se viene registrando en las playas de Puerto Colombia, Atlántico, tiene en jaque al municipio. Comerciantes denuncian daños en quioscos debido a esta situación en el mar.

Serían al menos 15 los quioscos afectados y varios los que estarían en riesgo de sufrir daños. Por este motivo fue declarada la calamidad pública.

El coordinador de Gestión del Riesgo del municipio, Leonardo Vargas, ha asegurado que en abril empezó a recibir denuncias de la situación. Según el funcionario, se llevaron a cabo estudios técnicos para intervenir 17 kilómetros de la costa de Puerto Colombia.

“Hemos hablado con la comunidad y se han entregado sacos de arena para reducir el problema, pero sabemos que la zona requiere una intervención urgente”, aseguró Vargas.

Entre tanto, la secretaria de Infraestructura, Nathaly Vélez Montoya, detalló que “identificamos que los tres espolones del sector están muy cortos, entonces partiremos desde el mantenimiento de estos en el transcurso de junio”.

La Alcaldía de Puerto Colombia destinará aproximadamente $7.800 millones para atender la emergencia y prevenir nuevos daños.

¿Qué dicen los pobladores?

Habitantes de Puerto Colombia aseguran que la situación se hace más difícil en las noches. “Durante el día la situación es compleja, pero en la noche no se puede controlar. El mar entra incluso hasta nuestras casetas. Es una situación que se nos sale de las manos y solos toca ver cómo la marea se nos lleva los negocios”, dijo Ángel de la Hoz a El Heraldo.

Por su parte, Carlos Peñate, quien trabaja como comerciante, explicó a dicho medio que “la situación está bastante crítica. Yo quedé sin negocio porque el mar, prácticamente, se lo llevó todo”.

Solicitaron a las autoridades implementar acciones que eviten que el alto oleaje destruya más quioscos en las playas de Puerto Colombia.

Panfleto falso paralizó Puerto Colombia

El pasado lunes 24 de mayo el pánico se apoderó de la Institución Educativa Técnica Comercial Francisco Javier Cisneros, del municipio de Puerto Colombia, en Atlántico. Un supuesto panfleto atribuido al Clan del Golfo ocasionó que las clases presenciales se suspendieran.

Sin embargo, el rector de la institución, Wilman Pérez Benítez, dio un parte de tranquilidad a la comunidad estudiantil y aclaró que, tras realizar la denuncia ante las autoridades competentes, se confirmó que la situación obedeció a una falsa alarma.

“Después de haber hecho las denuncias respectivas ante las autoridades competentes del departamento (Atlántico) y del municipio de Puerto Colombia, nuestra institución ha tenido la visita de las máximas autoridades, comandantes, coroneles del Ejército, de la Policía y de inteligencia”, expresó el rector en una transmisión en vivo hecha en Facebook.

Posteriormente, aseguró: “Las autoridades notificaron que todo esto obedece a una falsa alarma y que la institución debe retornar a sus actividades normales”.

Así mismo, anunció que el colegio va a estar cubierto por Policía de menores y que la investigación está avanzando para identificar a los responsables.

“Si es una persona que hizo esto, de acá, de manera inmediata será judicializada porque este es un crimen. Es un delito grave el paralizar una institución como la nuestra, el crear pánico y terror”, agregó.

El rector Pérez concluyó sus declaraciones en redes sociales con una solicitud especial para los padres de familia.

“Pidan a los estudiantes que no se queden en los parques, que no se vayan para monte, que no se vayan para el malecón sin autorización de ustedes. De la casa a la escuela y viceversa, que no haya puntos intermedios porque hoy en día no sabemos qué está pasando afuera. Hay muchos riesgos de drogas, happy brownies que les están dando gratis a los chicos para amarrarlos al yugo de la drogadicción”, mencionó.

Por su parte, el subdirector operativo de la Policía de Barranquilla, coronel Óscar Daza, manifestó que luego de verificar el panfleto en mención, encontraron que carece de toda veracidad, pues no hay una concordancia de inicio al fin.

“Se está autoincriminando el Clan de Golfo, y mencionan otras palabras que, realmente, no son usuales de esta organización. Les decimos a todos nuestros ciudadanos, a los padres de familia y estudiantes, que pueden venir a clases. Aquí está la Policía Nacional para garantizar el ingreso y la salida durante estos días”, dijo el uniformado, agregando que también estarán presenten en los demás colegios del área metropolitana de Barranquilla.

Finalmente, invitó a la ciudadanía a comunicarse con las autoridades cada vez que ocurra una situación de esta naturaleza para llevar a cabo la respectiva verificación.