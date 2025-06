Caso Nicolás Petro: este miércoles continúa audiencia preparatoria para juicio

¿Habrá preacuerdo?

“Porque no se trataba de decir que se colaboraba con la justicia para conseguir algunos fines personalísimos de ella, sino se trataba de desprestigiar a la justicia y de conseguir una economía procesal que aquí no se tiene y que no se tendrá, porque la defensa Nicolás Petro no va a preacordar nada con la Fiscalía. La defensa de Nicolás Petro dará la batalla y pondrá su último esfuerzo para demostrar el sesgo institucional, para demostrar la afectación que se le hizo a la justicia en este caso”, explicó el togado.