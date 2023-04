Confirman que sí habrá policías dentro y fuera del estadio Metropolitano para el partido Nacional vs. Melgar

Después de que el alcalde de Barranquilla confirmara que en el estadio Metropolitano de Barranquilla se realizará este 20 de abril a las 7:00 de la noche el partido entre Atlético Nacional y Melgar de Perú, en horas de la mañana de este jueves fue confirmado también que habrá uniformados de la Policía custodiando el estadio.

La medida la anunció la Policía Metropolitana de Barranquilla luego de que el alcalde Pumarejo dijera que no dispondrían agentes para el evento.

“La Policía Metropolitana de Barranquilla va a tener un dispositivo de 500 hombres para la seguridad de nuestros de nuestro estadio donde vamos a tener un personal dentro y a las afueras”, dijo el coronel Giovanny Barrero, comandante operativo de la Policía metropolitana de Barranquilla.

Adicionalmente, se instalarán dos puestos de control a las entradas principales de la ciudad de Barranquilla.

“Serán dos puestos de control a las entradas principales de la ciudad y vamos a tener el apoyo de la aviónica de nuestra institución donde vamos a tener un equipo de drones realizando sobre vuelos en estas áreas del estadio”, anotó el coronel.

Instalarán puestos de control en los puntos de ingreso a la ciudad. - Foto: Suministrada a SEMANA por Policía

El mandatario de la ciudad decidió que para el evento no habría venta de boletería para el ingreso de público al estadio y que será un encuentro a puerta cerrada; sin público.

“A puertas cerradas porque en este momento estamos adelantando, como hemos dicho, la captura de 78 bandidos que serán imputados por homicidio y extorsión. Estamos buscándolos por toda la ciudad. Así que nuestra Fuerza Pública está concentrada en eso”, dijo en primer momento el alcalde Pumarejo.

Los uniformados realizaron operativos de control - Foto: Captura de video de Policía Metropolitana

Y añadió “Barranquilla siempre tiene sus puertas abiertas, es una ciudad solidaria y es por eso que hoy hemos recibido la petición a través de las agresiones futbolísticas que pueda el Metropolitano usarse para el juego de Atlético Nacional de Copa Libertadores, hemos dicho que sí podemos hacerlo siempre y cuando se cumplan los protocolos de seguridad y logística necesarios para un evento como ese”, fueron las palabras del alcalde para decir si al evento deportivo.

Los desmanes en el Atanasio

El domingo 16 de abril se registraron alteraciones del orden público por cuenta de los hechos de violencia al interior del estadio Atanasio Girardot de Medellín, los cuales fueron protagonizados por la barra brava Los del Sur, del Atlético Nacional.

La delicada situación dejó varias consecuencias: el encuentro fue cancelado, 89 personas resultaron heridas, 30 integrantes de la Policía Nacional están afectados y las pérdidas económicas ascienden a los $1.000 millones.

Así quedó la zona sur del Atanasio Girardot tras los disturbios de la barra Los Del Sur. - Foto: Jaime Pérez - El Colombiano

La pregunta ahora es: ¿quién pagará los arreglos en el escenario deportivo? La respuesta a este interrogante fue entregada a SEMANA por Cristian Sánchez, director del Instituto de Recreación y Deportes de Medellín, Inder.

El proceso que permita arreglar el escenario se inicia con una reclamación desde la Administración Distrital hacia el club frente a lo ocurrido. Este documento incluye todas las pruebas que dejen claridad a lo ocurrido.

“Incluiremos anexos y visitas técnicas que está haciendo la subdirección de escenarios. Posterior a ello, en caso de que Nacional no acepte esta responsabilidad, tendríamos que activar las pólizas que para este efecto se expiden”, le aclaró el director del Inder a SEMANA.

De acuerdo con la Alcaldía de Medellín, la asonada se presentó como respuesta de los barristas a la decisión de la junta directiva el Atlético Nacional de cortar los “beneficios económicos” que recibían desde hace más de 10 años.

Hasta los extintores los arrancaron de las paredes. - Foto: Jaime Pérez - El Colombiano

Los daños se registran en la cancha con los destrozos generados en las vallas publicitarias, pero también se presentan en el sistema eléctrico, las cámaras internas de seguridad y los baños donde algunos separadores fueron arrancados y las llaves averiadas.

Frente a este tema, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, condenó los actos de violencia en el estadio y aseguró que por ahora no se lo prestarán más a Atlético Nacional. “No vamos a tolerar la violencia. Me toca poner hasta 800 policías por cada partido. No prestaremos el estadio a Nacional hasta que no se acuerden condiciones mínimas de seguridad entre barra y directivas, y la vigilancia sea pagada por el equipo. Prefiero a los policías cuidando a la gente en las calles”, escribió en su cuenta de Twitter.