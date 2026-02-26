Conmoción en Córdoba: atacan a menor con arma blanca y presunto responsable apareció sin vida

Conmoción en Córdoba por un lamentable hecho que se registró el pasado miércoles, 25 de febrero, al sur de ese departamento y que involucró a un niño.

Todo ocurrió en instantes en que el niño de ocho años salió a una tienda ubicada a pocos metros de su casa ubicada en el corregimiento de San Juan Nuevo, municipio de Puerto Libertador y, de un momento a otro, fue atacado por un adulto que portaba un arma blanca, más exactamente un machete.

De acuerdo con medios locales, tras el brutal ataque, el menor sufrió dos heridas en la cabeza y la amputación de dos dedos de una mano, siendo trasladado de urgencia a un hospital de Montería donde permanece bajo observación médica, debido a la gravedad de las lesiones.

El medio regional El Meridiano reportó que, recientemente, un familiar del niño murió tras haber sido agredido con un arma blanca en la misma zona.

Así mismo, El Meridiano indicó que un hombre, el presuntamente agresor del niño, fue hallado sin vida en horas de la tarde de ese mismo miércoles.

Se trataría de un joven de aproximadamente 20 años, quien habría sido asesinado por personas que tomaron justicia por mano propia.

“Fue aprehendido por algunas personas y posteriormente ajusticiado por haber macheteado al menor que se debate entre la vida y la muerte. Las autoridades de Policía se desplazaron hasta el sitio del hecho para investigar lo sucedido y dar con el paradero de las personas que mataron al joven”, destacó el medio citado anteriormente.

Las circunstancias en torno a la brutal agresión al menor están siendo investigadas por las autoridades judiciales, quienes a su vez indagan quiénes serían los responsables de haber matado al presunto agresor.

Las autoridades han reiterado el llamado a la comunidad para que no tomen justicia por mano propia y que, por el contrario, reporten cualquier hecho de violencia ante la Policía.