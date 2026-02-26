NACIÓN

Conmoción en Córdoba: atacan a menor con arma blanca y presunto responsable apareció sin vida

El hecho se presentó en el corregimiento de San Juan Nuevo, municipio de Puerto Libertador, sur de Córdoba.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
26 de febrero de 2026, 12:05 p. m.
El caso se presentó en el departamento de Córdoba.
El caso se presentó en el departamento de Córdoba. Foto: Getty Images/iStockphoto

Conmoción en Córdoba por un lamentable hecho que se registró el pasado miércoles, 25 de febrero, al sur de ese departamento y que involucró a un niño.

Todo ocurrió en instantes en que el niño de ocho años salió a una tienda ubicada a pocos metros de su casa ubicada en el corregimiento de San Juan Nuevo, municipio de Puerto Libertador y, de un momento a otro, fue atacado por un adulto que portaba un arma blanca, más exactamente un machete.

Dos adultos y un menor fueron hallados muertos en una vivienda de San Roque, Antioquia: revelan hipótesis

De acuerdo con medios locales, tras el brutal ataque, el menor sufrió dos heridas en la cabeza y la amputación de dos dedos de una mano, siendo trasladado de urgencia a un hospital de Montería donde permanece bajo observación médica, debido a la gravedad de las lesiones.

El medio regional El Meridiano reportó que, recientemente, un familiar del niño murió tras haber sido agredido con un arma blanca en la misma zona.

Barranquilla

Importante programa en Barranquilla apoya a emprendedores: hizo entrega de 252 créditos

Barranquilla

Baranoa abre camino en el Atlántico con el primer Sistema Local del Cuidado

Barranquilla

De los Beatles a García Márquez: El bar secreto en el Centro donde el tiempo se detuvo en 1960 en Barranquilla

Barranquilla

Atlántico dará $750 millones para subsidio de transporte a universitarios de estratos 1, 2 y 3 ¿Cómo participar?

Barranquilla

¿Por qué Barrio Abajo de Barranquilla está “arriba” en el mapa?

Barranquilla

El evento de mujeres con el que Roy Barreras busca cerrar su campaña en Barranquilla

Barranquilla

Tras quedar en libertad, Alexis Castillo, concejal de Barranquilla, amenaza con acudir a la Fiscalía por información revelada por SEMANA

Cúcuta

Ejército Nacional lideró recolección de ayuda humanitaria para damnificados por las lluvias en Córdoba

Contenido en colaboración

¿Qué tienen en común el Caribe mexicano y el departamento de Córdoba?

Política

Gobierno niega rechazo de ayuda internacional para atender emergencia invernal en Córdoba

Así mismo, El Meridiano indicó que un hombre, el presuntamente agresor del niño, fue hallado sin vida en horas de la tarde de ese mismo miércoles.

Se trataría de un joven de aproximadamente 20 años, quien habría sido asesinado por personas que tomaron justicia por mano propia.

“Fue aprehendido por algunas personas y posteriormente ajusticiado por haber macheteado al menor que se debate entre la vida y la muerte. Las autoridades de Policía se desplazaron hasta el sitio del hecho para investigar lo sucedido y dar con el paradero de las personas que mataron al joven”, destacó el medio citado anteriormente.

Tragedia en Bello, Antioquia: riña escolar dejó un menor muerto

Las circunstancias en torno a la brutal agresión al menor están siendo investigadas por las autoridades judiciales, quienes a su vez indagan quiénes serían los responsables de haber matado al presunto agresor.

Las autoridades han reiterado el llamado a la comunidad para que no tomen justicia por mano propia y que, por el contrario, reporten cualquier hecho de violencia ante la Policía.

Más de Barranquilla

Remesas dólares pesos

Importante programa en Barranquilla apoya a emprendedores: hizo entrega de 252 créditos

Personas cuidadoras del municipio de Baranoa reciben certificados durante el acto de puesta en marcha del Sistema Local del Cuidado, una iniciativa que busca reconocer y fortalecer esta labor en el Atlántico.

Baranoa abre camino en el Atlántico con el primer Sistema Local del Cuidado

El restaurante donde nació el popular Grupo de Barranquilla.

De los Beatles a García Márquez: El bar secreto en el Centro donde el tiempo se detuvo en 1960 en Barranquilla

La Ruta a la U dará transporte a bajo costo a estudiantes del Atlántico.

Atlántico dará $750 millones para subsidio de transporte a universitarios de estratos 1, 2 y 3 ¿Cómo participar?

Calles y murales de Barrio Abajo en Barranquilla, un barrio que mantiene su nombre histórico pese a estar al norte de la ciudad, reflejando su relación con el río Magdalena.

¿Por qué Barrio Abajo de Barranquilla está “arriba” en el mapa?

Panorámica de Barranquilla y Roy Barreras.

El evento de mujeres con el que Roy Barreras busca cerrar su campaña en Barranquilla

Alexis Castillo, concejal de Barranquilla.

Tras quedar en libertad, Alexis Castillo, concejal de Barranquilla, amenaza con acudir a la Fiscalía por información revelada por SEMANA

La semana pasada se filtró un video promocional del Gran Premio del Caribe de la Fórmula 1, que se haría en la capital del Atlántico.

Barranquilla va por la Fórmula 1: alcalde Alejandro Char se pronunció; “Diez años”

Funcionarios de la Alcaldía de Barranquilla tendrán jornada especial y descanso compensado por Semana Santa, según decreto distrital.

Alcaldía de Barranquilla confirma horario especial durante Semana Santa

Noticias Destacadas