Para el organismo de control, los recursos del Sistema General de Regalías no fueron ejecutados de acuerdo con el objeto del contrato.

La Contraloría General de la República ha emitido un fallo de responsabilidad fiscal por un monto de $ 29.348 millones debido a graves irregularidades en la construcción del Megacolegio Antonia Santos en la isla de San Andrés. El fallo se produce como resultado de una auditoría realizada por el órgano de control a los recursos del Sistema General de Regalías asignados al departamento del Archipiélago de San Andrés y Providencia.

La investigación del ente de control reveló una serie de hechos que afectaron el erario público, entre los cuales se destacan obras inconclusas y un desembolso inadecuado de recursos por parte del contrato de interventoría. Estos problemas surgieron, según la Contraloría General, debido a fallas en la planificación, el abandono de la obra por parte del contratista, deficiencias constructivas señaladas en un informe de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, la cancelación del contrato de interventoría y la duplicidad en el reconocimiento y pago de actividades.

Contraloría emite fallo por $29.348 millones por irregularidades en la construcción de un megacolegio en San Andrés - Foto: Contraloría General

Como resultado de estas irregularidades, la entidad ha vinculado al proceso a exgobernadores del departamento, secretarios de educación, secretarios de infraestructura, supervisores del contrato de interventoría, miembros de la unión temporal contratista y miembros del consorcio encargado de la interventoría. También se han involucrado a las aseguradoras como terceros civilmente responsables.

La investigación concluyó que “los recursos dispuestos para el proyecto Megacolegio del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, no cumplieron con su finalidad, toda vez que la obra no entró en operación y la prestación del servicio a la comunidad no se obtuvo, debido a la omisión en deberes de vigilancia y cuidado objetivo de los presuntos responsables fiscales en relación con las labores que eran de su competencia”, aseguró la Contraloría.

La negligencia constatada, junto con la demora en la toma de decisiones que podrían haber evitado los daños y que, en lugar de ello, agravaron aún más la situación para el patrimonio público, llevó a que la contralora delegada 10 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción emitiera un fallo de responsabilidad fiscal contra el departamento por un monto de $ 29.348.977.919,24.

Como resultado de estos hechos, se han ordenado medidas cautelares contra los bienes de los responsables fiscales declarados culpables. La Contraloría General de la República aseguró que continuará trabajando en la recuperación de los recursos públicos y en la aplicación de las sanciones correspondientes a los involucrados en este caso.

Contraloría halló 20 ‘elefantes blancos’ por $220.879 millones en San Andrés, Providencia y Santa Catalina. - Foto: Contraloría General

Contraloría halló 20 ‘elefantes blancos’

Por otra parte, el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, en su visita la semana pasada a San Andrés, Providencia y Santa Catalina, encontró ‘elefantes blancos’ (obras inconclusas) y proyectos críticos (que, aunque han avanzado, no han sido entregados), por un valor total de $ 220.879 millones.

Dentro de estos proyectos, el ente de control ha clasificado nueve como ‘elefantes blancos’, representando una inversión de $ 97.271 millones. Por otro lado, ha identificado 11 proyectos críticos, con un valor estimado de $ 123.608 millones.

Contraloría le puso el ojo al aeropuerto de Providencia. - Foto: Contraloría General

La Contraloría General, a través de su delegada para la Participación Ciudadana, ha llevado a cabo un seguimiento y acompañamiento de estos proyectos a través de la ‘Estrategia Compromiso Colombia’, con la que se busca que la ciudadanía “conozca el estado del proyecto y, al mismo tiempo, se lleguen a acuerdos que permitan contar con tiempos ciertos sobre el desarrollo del mismo”.

Uno de los casos destacados dentro de esa estrategia es la reconstrucción del ‘puente de los enamorados’, en Providencia y Santa Catalina, cuya ejecución exitosa ha requerido una inversión de $ 20.682 millones.

Sin embargo, en cuanto a los sectores con mayor cantidad de recursos comprometidos, el sector de educación encabeza la lista con una inversión de $ 91.335 millones, seguido por minas y energía, con $ 34.974 millones; y cultura, con $ 28.004 millones.

De acuerdo con la Contraloría, los sectores con más proyectos incluidos en el diagnóstico son educación, con seis proyectos; comercio, industria y turismo, así como deporte y recreación, ambos con tres proyectos cada uno.