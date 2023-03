Críticas a gobernadora del Atlántico: pretendía introducir gansos en un lago de Puerto Colombia y tuvo que disculparse, ¿por qué?

Sobre la antigua vía que comunica al municipio de Puerto Colombia, a unos tres kilómetros de Barranquilla, está ubicado el lago del Cisne, un cuerpo de agua que embellece la zona y que luego de un proceso de recuperación se ha consolidado como atractivo turístico.

Pues bien, para la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, era contradictorio que en el lago del Cisne no hubiese presencia de este tipo de aves. Por eso, el pasado sábado, 25 de marzo, la mandataria departamental publicó un video en sus redes sociales, en el que celebraba y anunciaba la liberación de dos cisnes en el agua, para de esa manera tener congruencia con el nombre.

Lago de los Cisnes, en Puerto Colombia. - Foto: Gob. Atlántico.

La gobernadora del Atlántico presentó las nuevas especies del Lago de los Cisnes. - Foto: Gob. Atlántico.

Sin embargo, a Noguera le cayó una avalancha de críticas. Resulta que los animales que liberó no eran cisnes, sino que se trataba de especímenes de gansos, Anser cygnoides, que popularmente son conocidos como ganso cisne asiático.

Gobernadora, iniciemos por aclarar que no es un cisne sino un ganso chino. Adicionalmente, introducir especies exóticas puede generar desequilibrios ecosistémicos. Por favor, detenga este proyecto y busque asesoría calificada para decidir sobre el lago. https://t.co/f5tIXrx2o4 — Camilo Prieto Valderrama (@CamiloPrietoVal) March 26, 2023

Esas especies no son nativas del país ni de la región, y por lo tanto, introducirlas al lago podría desencadenar impactos ambientales negativos como alteración de la cadena trófica, desequilibrio poblacional o competencia entre e intra especies.

En atención a lo anterior, la gobernadora de los atlanticenses eliminó dicha publicación y se disculpó con el siguiente mensaje:

“Por hacer más hice menos. Nuestro compromiso con el ambiente es absoluto. Le he pedido a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico que retire las aves del Lago del Cisne. He borrado el trino donde celebraba que llegaran dos ejemplares”, trinó.

¿Por qué es peligroso introducir una especie exótica?

SEMANA consultó con Julián Castro, profesional en biología, quien recomendó realizar este tipo de iniciativas, consultando a las entidades u organismos competentes en la materia.

“Lo ideal es hacer un manejo integral del ecosistema, no ejecutar translocación de fauna o introducción sin un estudio previo del estado del cuerpo de agua, la capacidad de carga y la figura jurídica que apara el cuidado de la zona”, indicó Castro.

En el caso específico de Anser cygnoides, es una especie de Asia oriental y no es endémica de Colombia, por lo que se estaría introduciendo una especie foránea.

“La introducción de especies en lugares que no pertenecen a la distribución histórica puede afectar la conducta del mismo individuo. [Esto,] dado que puede estar en un sitio que no presenta variaciones estacionales como invierno, primavera y verano, las cuales se presentan en otras latitudes. [Esto] altera el comportamiento reproductivo, de cortejo, reproducción, anidación. Las especies tienen la capacidad de adaptarse a ciertas condiciones o estrés ambiental, sin embargo, no todos los individuos soportan los cambios y mueren”, explicó el biólogo.

Castro también añadió: “En cuanto a las dinámicas locales, podría competir con las especies que viven asociadAs al cuerpo de agua. Compiten por alimento y área o territorio en el primer nivel de competencia ecológica. Si lo miramos a nivel de enfermedades zoonóticas, las especies introducidas pueden traer enfermedades, patógenos y microorganismos asociados, diferentes a los locales. Lo anterior podría causar la muerte de otras especies que no logren competir con las introducidas”.

Por hacer más hice menos. Nuestro compromiso con el ambiente es absoluto. Le he pedido a la @crautonoma que retire las aves del “Lago del Cisne”. He borrado el trino donde celebraba que llegaran dos ejemplares. — Elsa Noguera (@elsanoguerabaq) March 26, 2023

Una vez la gobernadora Noguera se percató del error, borró el tuit y los ciudadanos nuevamente comentaron su publicación. Sin embargo, esta vez felicitándola; estos son algunos de los comentarios:

“Reconocer los errores es de valientes, y en el sector público que todo es vigilado es de grandes”.

“La felicito por escuchar a expertos, reconocer el error públicamente y solucionar antes de que hubiera consecuencias que lamentar. Un saludo y mi admiración”.

El tuit de la polémica. - Foto: Twitter Elsa Noguera.

En Colombia, hasta ahora, se encuentran registradas 275 especies de aves migratorias que hacen su tránsito por el país, a través de rutas que pueden ser latitudinales de larga distancia, transfronterizas y locales, según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Algunos de estos animales registran comportamientos que pueden ser recurrentes y cíclicos, ya que no tienen un hogar específico y por eso, durante todo el año, levantan vuelo en busca de alimento, nuevos refugios o alimentación, por trayectos que en algunos casos son tan largos que abarcan todo el continente americano.