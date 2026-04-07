Cumpleaños de Barranquilla: así será la fiesta de la Alcaldía en el Malecón de Rebolo

Barranquilla es un territorio que nació aproximadamente en el año 1627, ligado a asentamientos de pobladores, comerciantes y pescadores que se vieron atraídos por la buena oportunidad económica que representaba la zona de las Barrancas de San Nicolás.

213 años de Barranquilla: alcalde Álex Char celebra el progreso y le hace duros reparos al Gobierno nacional

Un 7 de abril, pero de 1813, el prócer Manuel Rodríguez Torices reconoce como “Villa” a Barranquilla, por su importancia en el proceso de independencia que se dio de 1810 a 1819, un lugar que dejó de ser solo un caserío ribereño y se convirtió oficialmente en un territorio oficial de la nueva patria independiente.

Por esta razón, la Alcaldía se puso en marcha con la fiesta de aniversario por los 213 años de la ciudad, o como lo denominó Alejandro Char, los “212 más 1”.

Por medio de sus redes sociales, el alcalde invitó a la ciudadanía a participar de los diferentes agasajos a la ‘Puerta de Oro de Colombia’ que empezarán desde las 2:00 p.m.: “Tendremos la Feria Vamos Pa’l Barrio con todos los servicios institucionales, además de música, cultura, gastronomía de las matronas y emprendimientos locales”.

Adicionalmente, esta celebración contará con un espacio musical con diferentes voces de la región, tal como lo anunció Char: “Será una tarde llena de talento con la Banda de Baranoa, Luister La Voz, cultura picotera y muchas sorpresas más”.

Barranquilla “está de moda”: la campaña que convierte sus 213 años en una vitrina de transformación y orgullo

“Lo mejor: esta celebración continúa todo abril, con más actividades y un gran concierto en el Gran Malecón, porque #BarranquillaEstáDeModa“, culminó el mandatario local en su mensaje de invitación.

Por medio de un video, Alejandro Char también envió un emotivo mensaje para los barranquilleros: “Nada hace más fuerte a Barranquilla, a su presente y a su futuro, que esa hermandad que tenemos con la gente, de esa comunicación y esa relación que hay con la gente. Nada más importante que un alcalde que se conecte con la comunidad, que se conecte con las necesidades de la gente, con los deseos de la gente. La gente cuando ve resultados acompaña”.

Alex Char El Gran Malecón de Barranquilla Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA / ALCALDÍA BARRANQUILLA

Finalmente, reflexionó sobre lo que, según él, ha sido un proceso exitoso por parte de su familia: “Una ciudad que tenía un presupuesto de 400 mil millones de pesos en el 2007. Y hoy tiene un presupuesto de 8 billones de pesos. Ha crecido casi que 20 veces los ingresos de Barranquilla. Y claro, la gente paga y un gobierno que hace. Y un gobierno que escucha. Y aquí estamos. Hoy, en nuestro cumpleaños 212 más 1″.