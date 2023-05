El llamado al presidente Petro para que intervenga en peaje del Atlántico

A tan solo cuatro días de que se venza el último decreto que extendía el plazo para el paso gratuito por el peaje del Atlántico, Papiros, ubicado en la vía de Barranquilla a Cartagena, cerca al municipio de Puerto Colombia, los congresistas del Caribe hicieron nuevamente un llamado de SOS al presidente de la República para que intervenga en la situación.

El llamado esta vez no fue en medio de un debate, sino con un documento formal enviado al jefe de Estado para sea él defina qué pasará con el polémico peaje.

“Señor presidente Gustavo Petro, la situación del Peaje Papiros es excepcional y no da espera, merece entonces un tratamiento especial. Esperamos contar con usted para lograr, por fin, resolver una problemática que por 30 años han sufrido los porteños”, dice el documento.

En el último debate en la Comisión Tercera del Senado convocada por el senador Mauricio Gómez, para tratar el tema del peaje se había definido su futuro, la reactivación de su cobro, fecha y costo.

El ministro de Transporte, William Camargo, descartó que el peaje se pueda desmontar o suspender su cobro de manera definitiva, argumentando que serían graves consecuencias económicas que representaría para el Estado.

De acuerdo a lo anunciado, el cobro se reanudaría desde el próximo 31 de mayo, pero con una tarifa diferencial de 1.800 pesos para las categorías I y II, y, según los estudios realizados para tomar la decisión, con esto se beneficia al 80 % de la población del área de influencia.

En medio del debate se anunció la nueva decisión sobre el peaje - Foto: Tomada de Twitter @MinTransporteCo

“Los proyectos de infraestructura de Transporte se financian con recursos que se apropian del presupuesto Nacional y el cobro por uso a los usuarios. El valor del proyecto puede financiarse con vigencias futuras, peajes y nuevas fuentes de financiación como la valorización”, señalaron desde el Ministerio de Transporte.

De acuerdo con lo dicho en el debate, se han hecho 6 mesas técnicas donde se analizaron alternativas de estructura tarifaria y la posibilidad de reubicación del peaje. Sin embargo, de esta manera, la propuesta de la ANI “mitiga el impacto a los habitantes que transitan por el peaje Papiros”.

La comunidad pide el desmonte del peaje de Los Papiros, en Atlántico - Foto: Fragmento de video publicado por @luchovoltios.

“Estamos aplicando los mecanismos contractuales en la medida en que la norma nos lo permita, tenemos que cumplir los compromisos, honrar los contratos del Estado y respetar la Constitución y las leyes”, expuso el ministro Camargo.

Pese al anuncio del jefe de la cartera de Transporte, el senador Efraín Cepeda mostró su inconformidad y señaló que se trata de una grave afectación que se está causando a la población de la zona.

“El Peaje Papiros es casi un peaje urbano, está a 5 km de Barranquilla, lo que lo hace antitécnico. Con la antigua vía al mar afectada por la ola invernal de 2022, los pobladores, comerciantes y familias con hijos en instituciones de ese sector se han visto en la obligación de trasladarse por la única vía habilitada y recibir el golpe al bolsillo de este peaje”, dijo el senador.

La procuradora general de la Nación Margarita Cabello se pronunció sobre la situación y rechazó que se cumplan los acuerdos que desde hace meses se le han planteado a la comunidad con la mesa de diálogo.

La Procuradora dió a conocer su pronunciamiento a través de Twitter con un video - Foto: Captura de video tomada de Twitter @PGN_COL

“Los compromisos que hacen los ministros son compromisos de Gobierno, no compromisos personales; el anterior ministro de Transporte se comprometió con la comunidad del departamento del Atlántico y de Puerto Colombia y con la Procuraduría General de la Nación, que sirvió como garante, de que los vehículos de categoría 1 y 2 no tendrían que pagar peaje en el peaje los Papiros”, dijo Cabello.

Aunque corto, su pronunciamiento fue fuerte y conciso, pidió que el Gobierno nacional cumpla con los acuerdos hechos con la comunidad durante el paso del antiguo ministro de Transporte Guillermo Reyes, enfatizando en que él los hizo en nombre del Gobierno nacional y no a título personal, lo que no cambiaría si ya no está.

Además de ello, la procuradora reveló que el ministro de ese momento había dicho incluso que evaluaría el tema para exceptuar del pago también a los vehículos de categoría 3, por lo que espera se cumpla lo acordado en las mesas.

“Que evaluaría los vehículos con categoría 3, esperamos que ese compromiso se cumpla, porque los compromisos son para cumplirlos”, anotó la procuradora.