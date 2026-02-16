Barranquilla

En medio del Carnaval de Barranquilla, encuentran cadáver al interior de un hotel; se trata de un ciudadano alemán

El extranjero fue encontrado muerto en una habitación de un hotel del barrio Simón Bolívar de Barranquilla.

Luciano Andrey Sánchez Flórez

16 de febrero de 2026, 8:26 a. m.
Imagen de referencia CTI.
Imagen de referencia CTI. Foto: Colprensa

En medio de lo que debía ser un periodo de felicidad en la ciudad de Barranquilla, a raíz de uno de los eventos culturales más esperados no solo en esta ciudad sino en todo el territorio nacional, se presentó un lamentable hecho en el que un ciudadano extranjero fue hallado sin vida al interior de una habitación de hotel.

Masacre en Barranquilla: tres hombres fueron asesinados en el marco de las festividades del Carnaval

Esto sucedió en el barrio Simón Bolívar, al sur de la capital del departamento del Atlántico, el 14 de febrero; todavía el caso está siendo investigado por las autoridades para poder esclarecer las causas del fallecimiento.

Carnaval de Barranquilla, gran parada de tradición.
Carnaval de Barranquilla. Foto: Guillermo Torres

La persona que falleció fue identificada como Yann Victor Schule, un ciudadano alemán de 36 años de edad, quien estaba hospedado con Dirk Schiemann, otro ciudadano de este mismo origen, desde el día 12 de febrero.

Según los relatos, en el lugar donde fue hallado el cuerpo sin vida de Schule mientras que su acompañante, Schiemann, fue encontrado en un estado de somnolencia, por lo que tuvo que ser trasladado a un centro asistencial.

Las autoridades, tras hacer la investigación preliminar, afirmaron que en la madrugada los dos alemanes entraron al hotel junto con dos mujeres, pero estas, hora y media más tarde, salieron de las instalaciones. Hasta el momento no se han identificado a las mujeres ni tampoco se ha hecho una vinculación con el caso.

La sátira política que se coló en el Carnaval de Barranquilla y se volvió viral

El Carnaval de Barranquilla atrae a una cantidad importante de turistas no solo de todo el territorio nacional sino de varios países.

Carnaval de Barranquilla, gran parada de tradición.
Carnaval de Barranquilla. Foto: Guillermo Torres

Este evento se ha posicionado como uno de los más importantes en toda Colombia, los visitantes pueden contagiarse de toda la alegría y la energía que caracteriza a las personas caribeñas.

Esto también es muy importante para la economía de la ciudad, pues la industria hotelera y gastronómica encuentra grandes beneficios dada la gran afluencia de personas que hay para estas fechas.

Los colores vivos, la música y las tradiciones locales, que van desde tirar harina hasta bailar incansablemente, hacen que este espectáculo llame la atención de bastantes personas.

