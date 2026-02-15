Barranquilla

Masacre en Barranquilla: tres hombres fueron asesinados en el marco de las festividades del Carnaval

Los hechos se registraron en la tarde del sábado 14 de febrero.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

15 de febrero de 2026, 7:28 a. m.
Las víctimas fueron atacadas a tiros. (Imagen de referencia).
Las víctimas fueron atacadas a tiros. (Imagen de referencia).

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) confirmó la masacre número 16 en Colombia durante lo que va de este año 2026. El más reciente hecho violento ocurrió en la capital del departamento del Atlántico.

En medio de las festividades del Carnaval de Barranquilla que se celebran durante este fin de semana, un triple homicidio ocurrió en la calle 53 con la carrera 3A, en el barrio La Paz, en la tarde del sábado 14 de febrero.

Los hechos se presentaron cuando hombres en motocicleta llegaron hasta un establecimiento donde departían varias personas y, sin mediar palabra, atacaron a los presentes con disparos.

Las víctimas de esta masacre fueron identificadas como César Andrés Moya Meza, de 35 años de edad; John Jairo Manzur Rodríguez, de 47 años; y Luis Gabriel Solano Villa, de 50 años.

Panorámica de Barranquilla.
Panorámica de Barranquilla.

Pese a que estas personas fueron trasladadas de inmediato a un centro asistencial de la ciudad para recibir atención médica, murieron poco después por la gravedad de las heridas.

Por el momento, la Policía Metropolitana de Barranquilla se encuentra haciendo la respectiva investigación de los hechos para conocer el tiempo, modo y lugar en el que ocurrió este ataque.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha emitido la AT 013/25, que incluye a Barranquilla con un llamado a la acción prioritaria, señalando que la imposición de normas y otras formas de gobernanza ilegal por parte de los grupos armados representa un permanente riesgo de violación a los derechos de la población.

Así mismo, la AT 022/23 advierte sobre el deterioro de la seguridad en Barranquilla, señalando el aumento de homicidios, desplazamientos, extorsiones y amenazas que generan temor y vulnerabilidad en la población. Insta a las autoridades a adoptar medidas urgentes para proteger los derechos humanos y prevenir una mayor escalada de violencia.

