Barranquilla

Este el reporte de personas quemadas con pólvora en Barranquilla durante Navidad: esto dijeron desde la alcaldía

Han extremado los controles en los diferentes puntos de la capital del Atlántico.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

25 de diciembre de 2025, 6:02 p. m.
Panorámica de la ciudad de Barranquilla.
Panorámica de la ciudad de Barranquilla. Foto: Guillermo Torres / Semana

Este jueves, 25 de diciembre, la Alcaldía de Barranquilla, dio a conocer que no hubo personas lesionadas con pólvora durante la celebración de Navidad en las diferentes localidades de la ciudad.

“Con corte de 8:00 a.m. del 25 de diciembre, el Distrito de Barranquilla, a través de la Secretaría de Salud, reportó cero casos de personas lesionadas e intoxicadas en la ciudad“, precisaron las autoridades por medio de un comunicado.

Stephanie Araujo Blanco, secretaria de Salud, entregó un balance positivo a través del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias Distrital-CRUE-, luego de obtener un informe de toda la red hospitalaria, tanto pública como privada, en cumplimiento de la alerta amarilla declarada hasta el 18 de enero del año 2026 para atender los eventos en salud en esta temporada decembrina.

“El llamado es a seguir celebrando las fiestas de fin de año con responsabilidad, sin excesos y sin riesgos, y a recibir el año 2026 sin pólvora, porque no hay pólvora inofensiva, estos elementos mal utilizados pueden causar lesiones graves en las personas, como quemaduras, amputaciones en manos y dedos, daños en los ojos y en los oídos, afectaciones a las vías respiratorias e intoxicaciones”, dijo la profesional de la salud.

Pese al llamado constante de las autoridades del Valle del cauca, a no usar pólvora en la tradicional noche de las velitas, se presentaron 11 casos de lesionados. 7 de ellos fueron en Cali.
Autoridades extreman controles en Barranquilla para mantener cifras de quemados Foto: Jorge Orozco

Al mismo tiempo, la funcionaria señaló que han extremado los controles con el fin de poder mantener esta cifra hasta las fiestas de fin de año en la capital del Atlántico.

“Además de las campañas para la prevención del uso de la pólvora, la Secretaría de Salud del Distrito continúa desarrollando acciones de inspección, vigilancia y control en los establecimientos que expenden bebidas alcohólicas y alimentos para brindar a la ciudadanía unas fiestas de fin de año seguras”, precisó Araujo.

Otro doble homicidio en el sur de Barranquilla: así fue el ataque a bala en plena Nochebuena
Operativos de la Policía de Barranquilla.
Operativos de la Policía de Barranquilla. Foto: Suministrada a SEMANA.

Por su parte, la Policía Metropolitana también ha venido desarrollando controles con apoyo de las autoridades distritales para poder evitar la comercialización ilegal de pólvora.

