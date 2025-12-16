Suscribirse

Nación

Estudiante de Medicina desapareció en Barranquilla y fue encontrada en España: su mamá habló y contó lo que le dijo

La joven desapareció después de que saliera de su casa para dirigirse a la universidad.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
16 de diciembre de 2025, 12:04 p. m.
Danna Sofía Acosta Rodríguez, joven desaparecida en Barranquilla y encontrada en España.
Danna Sofía Acosta Rodríguez, joven desaparecida en Barranquilla y encontrada en España | Foto: API

Un drástico giro dio el caso de Danna Sofía Acosta Rodríguez, estudiante de Medicina que se encontraba desaparecida desde el pasado jueves, 11 de diciembre. En las últimas horas, la joven de 19 años fue hallada, lo sorprendete fue el sitio: Madrid, España.

De acuerdo con el diario El Heraldo, la mujer salió de su vivienda ubicada en el conjunto Altamar Caribe, iba rumbo a una estación de servicio de Barranquilla y desde ahí se dirigiría hacia la Universidad del Norte.

Sin embargo, las horas pasaron y Danna Sofía en ningún momento se reportó, por lo que sus familiares y amigos salieron a buscarla. Las alarmas crecieron después de que se confirmara que en ningún momento llegó a la institución educativa.

Este era el cartel de búsqueda que se tenía de la joven.
Este era el cartel de búsqueda que se tenía de la joven. | Foto: Fiscalía

Incluso, los allegado pudieron hablar con el conductor del taxi, quien confirmó que la dejó en la parada y después se fue. Ante la angustia, la familia acudió a las autoridades y puso la denuncia por lo que le podía haber pasado.

De inmediato, se abrieron las investigaciones del caso, pero no se tuvo ni una sola pista. Las cámaras de seguridad del sitio no pudieron ser revisadas debido a que no están funcionando.

Contexto: En Bello realizan una velatón en memoria de los 17 fallecidos en la tragedia del Liceo Antioqueño: ya definieron cómo será el sepelio

Pasaron las horas y no se supo nada de la joven, hasta que finalmente este domingo se confirmó que se encontraba en Madrid, España, y que había llegado allí en compañía de un extranjero, que sería de nacionalidad rusa.

Al parecer, Danna Sofía conoció a este hombre a través de internet, pero hasta el momento no está claro si fue engañada por él para irse a Europa o, por el contrario, fue ella quien tomó la decisión de manera autónoma.

Esta foto fue difundida en redes sociales con el objetivo de encontrar a la joven.
Esta foto fue difundida en redes sociales con el objetivo de encontrar a la joven. | Foto: API

Maryuris Mercedes Rodríguez Menera, mamá de la estudiante de Medicina, habló con El Heraldo y contó que ya se pudo comunicar con su hija, aunque dejó un detalle que ha llamado la atención.

“Ella lo que me dijo es que estaba bien y yo la sentí rara al comienzo, la voz muy caída, pero ella me decía que era que estaba cansada, que fue un viaje demasiado largo, pero que estaba bien”, relató.

Contexto: Bandas criminales se enfrentan a bala en Barranquilla: dos muertos y dos heridos

Además, explicó que fue lo mismo que le dijo al papá cuando hablaron, aunque remarcó que ya tienen mucha más tranquilidad por saber que Danna Sofía está viva y que no le pasó nada.

Ahora, sus esfuerzos se centran en saber los motivos por los que se fue de Colombia y terminó en España. “Hay mucho de investigación porque hay muchas cosas que generan todavía mucha duda, mucha desconfianza”, comentó.

En ningún momento pudimos rastrear el celular de Danna porque fue cambiado su email y las claves fueron cambiadas de su portátil”, añadió.

Asimismo, indicó que la joven no les quiso comentar qué hacía en Europa, siempre les contestó que no se preocuparan y que iba a estar bien. Por lo pronto, están a la espera de una nueva comunicación para saber más detalles de lo que pasó.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Margarita Rosa de Francisco mostró imágenes de cómo fue su matrimonio y dejó inesperado mensaje tras dar el ‘sí’

2. Parranda del prófugo Carlos Ramón González termina en investigación disciplinaria

3. Le llegó compañero de lujo a Luis Díaz: Bayern Múnich anunció el regreso de un crack mundial

4. Así cayó en Bogotá la red criminal de extorsión carcelaria más grande del país: operaba desde La Picota y el Buen Pastor

5. Verónica Alcocer regresó a Colombia en una operación discreta y tras ser incluida en la lista Clinton

LEER MENOS

Noticias relacionadas

DesapariciónBarranquilla

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.