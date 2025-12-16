Estudiante de Medicina desapareció en Barranquilla y fue encontrada en España: su mamá habló y contó lo que le dijo

Un drástico giro dio el caso de Danna Sofía Acosta Rodríguez, estudiante de Medicina que se encontraba desaparecida desde el pasado jueves, 11 de diciembre. En las últimas horas, la joven de 19 años fue hallada, lo sorprendete fue el sitio: Madrid, España.

De acuerdo con el diario El Heraldo, la mujer salió de su vivienda ubicada en el conjunto Altamar Caribe, iba rumbo a una estación de servicio de Barranquilla y desde ahí se dirigiría hacia la Universidad del Norte.

Sin embargo, las horas pasaron y Danna Sofía en ningún momento se reportó, por lo que sus familiares y amigos salieron a buscarla. Las alarmas crecieron después de que se confirmara que en ningún momento llegó a la institución educativa.

Este era el cartel de búsqueda que se tenía de la joven. | Foto: Fiscalía

Incluso, los allegado pudieron hablar con el conductor del taxi, quien confirmó que la dejó en la parada y después se fue. Ante la angustia, la familia acudió a las autoridades y puso la denuncia por lo que le podía haber pasado.

De inmediato, se abrieron las investigaciones del caso, pero no se tuvo ni una sola pista. Las cámaras de seguridad del sitio no pudieron ser revisadas debido a que no están funcionando.

Pasaron las horas y no se supo nada de la joven, hasta que finalmente este domingo se confirmó que se encontraba en Madrid, España, y que había llegado allí en compañía de un extranjero, que sería de nacionalidad rusa.

Al parecer, Danna Sofía conoció a este hombre a través de internet, pero hasta el momento no está claro si fue engañada por él para irse a Europa o, por el contrario, fue ella quien tomó la decisión de manera autónoma.

Esta foto fue difundida en redes sociales con el objetivo de encontrar a la joven. | Foto: API

Maryuris Mercedes Rodríguez Menera, mamá de la estudiante de Medicina, habló con El Heraldo y contó que ya se pudo comunicar con su hija, aunque dejó un detalle que ha llamado la atención.

“Ella lo que me dijo es que estaba bien y yo la sentí rara al comienzo, la voz muy caída, pero ella me decía que era que estaba cansada, que fue un viaje demasiado largo, pero que estaba bien”, relató.

Además, explicó que fue lo mismo que le dijo al papá cuando hablaron, aunque remarcó que ya tienen mucha más tranquilidad por saber que Danna Sofía está viva y que no le pasó nada.

Ahora, sus esfuerzos se centran en saber los motivos por los que se fue de Colombia y terminó en España. “Hay mucho de investigación porque hay muchas cosas que generan todavía mucha duda, mucha desconfianza”, comentó.

“En ningún momento pudimos rastrear el celular de Danna porque fue cambiado su email y las claves fueron cambiadas de su portátil”, añadió.