Gobernación de Sucre asume la millonaria deuda que tienen los hospitales y comienzan a pagar salarios atrasados

El lío con los hospitales

“Yo llegué aquí con la promesa de liquidar los hospitales porque están quebrados. Se metió la pandemia, no lo pude hacer. Cuando pasó la pandemia, empecé el proceso. Lo dejé listo a finales del gobierno de Duque y, cuando llegó Petro, me lo paró. La ministra Carolina Corcho me dijo que no me dejaría liquidar los hospitales. Me propusieron fusionar los hospitales y ella me colaboraba con unos recursos para el saneamiento. Ella ponía una plata y yo la otra. Yo acepté. Me presionaron y yo me dejé presionar con la promesa de que me darían una plata para sanear los hospitales. Al final, salieron con nada. Nos metieron en ese “embeleco” de la fusión y nos tienen embarcados a todos, a los funcionarios que no tenemos cómo pagarles. Nosotros tenemos una plata para pagarle a la gente, pero no nos quieren ayudar con las autorizaciones para pagarles a los empleados”, explicó Espinosa.