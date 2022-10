Habitantes de La Manga en Barranquilla protestan, exigiendo ayudas tras derrumbe

Con pancartas y en coro gritaba un grupo de habitantes del sector de la Loma del barrio La Manga “queremos solución”. Según ellos, las ayudas humanitarias que había anunciado el distrito no han llegado al sitio y tampoco los pagos de dinero que se establecieron como subsidios tras el derrumbe en el que se vieron damnificados en la zona, por cuenta de las fuertes lluvias y del terreno movedizo donde se encuentran las viviendas.

De acuerdo con lo dicho por los habitantes que iniciaron la manifestación, las promesas de la alcaldía distrital de Barranquilla y de las autoridades quedaron en letra muerta y muchos aseguran que ni las tejas, ni los mercados y ni siquiera los subsidios han llegado a los damnificados.

“Queremos una vivienda digna y nos más mentiras ni engaños, materiales que supuestamente llegaron y no los tenemos. Ni auxilio, ni viviendas, ni reubicación”, dijo una de las voceras de la protesta.

Otra mujer aseguró que sí recibieron unos mercados inicialmente, pero desde ahí no han recibido más de la alcaldía.

“No he recibido el subsidio, no he recibido nada. Soy la que duerme en la calle y ni ayuda ni nada, no he recibido nada, nos abandonaron”, dijo otra persona en el video que llegó a SEMANA.

En el video, una mujer también muestra una supuesta carta de la alcaldía distrital en la que informan sobre la entrega exitosa de ayudas por el valor total, según dijo, de 200 millones de pesos, pero reiteraron que no han recibido dichas ayudas.

“Una carta de la alcaldía donde se recibieron 200 millones en materiales, en auxilios y no se ha recibido absolutamente nada”, dijo la mujer, a lo que otra sumó: “Doscientos mercados y esos doscientos mercados nunca han llegado aquí al barrio La Manga”.

Aunado a esto, el grupo de personas asegura que quienes quedaron con los enseres en la calle están siendo víctimas de la delincuencia y hasta se han llevado lo poco que les quedó.

Frente a esto, SEMANA consultó a la alcaldía distrital, pues el pasado 24 de septiembre indicó que hasta esa zona fue llevada una feria interinstitucional con las distintas dependencias de la alcaldía que brindaron atención de manera prioritaria a las necesidades manifestadas por los habitantes del sector.

“El espacio contó con la presencia del Centro de Oportunidades, de la Secretaría de Desarrollo Económico; la Secretaría de Salud; la Oficina de Atención a Migrantes, de la Secretaría de Gobierno; la Oficina de Gestión del Riesgo; la Secretaría General, y la Secretaría de Gestión Social”, indicaron desde la alcaldía de Barranquilla en ese momento.

Como parte de ese acompañamiento, el distrito aseguró que entregó un total de 56 subsidios prioritarios, a través de la plataforma Supergiros, a las familias afectadas.

“Las ayudas se seguirán entregando de forma progresiva hasta completar el total de familias identificadas. En el sector se llevó a cabo una jornada de vacunación contra el covid-19 y la socialización de programas del distrito para adultos mayores y primera infancia”, dijeron las autoridades locales.

Según un informe hecho por la administración para esa fecha, hasta el jueves 22 de septiembre se había brindado atención a 18 adultos mayores, ocho adultos mayores con inscripción para el Centro de Vida La Manga, nueve jóvenes para el programa Jóvenes en Acción, 24 usuarios para Familias en Acción, 39 en el programa de Primera Infancia, 15 personas vacunadas y 18 personas atendidas por el Centro de Integración Local para Migrantes en La Manga.

“A través de la Secretaría de Gobierno se está trabajando de manera articulada con las ONG para atender a población migrante y por medio del Centro de Oportunidades se están recibiendo hojas de vida para registrarlos en vacantes disponibles”, dijeron desde la oficina.