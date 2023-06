Horror en Soledad: sicarios entraron hasta una casa y mataron a una niña de 12 años; así fue el criminal ataque

Un terrible ataque criminal cobró la vida de una menor de edad en el municipio de Soledad, Atlántico, en el área metropolitana de Barranquilla, más exactamente en el barrio Villa del Carmen 2, hasta donde llegaron hombres armados disparando indiscriminadamente.

La menor se encontraba al interior de la vivienda en compañía de otros familiares, pero las balas que se dispararon en contra de todos le dieron la peor parte a la niña de 12 años, quien quedó herida de gravedad por lo que su muerte fue casi inmediata.

Su nombre era Ángela Jarith Jaramillo Ariza y su madre contó a las afuera de Medicina Legal que su pequeña estaba de vacaciones en casa de su tía y que el ataque criminal iba, al parecer, contra el primo de la menor.

Tras los hechos, la menor Ángela Jarith fue trasladada al Hospital Universidad del Norte y allí personal médico profesional confirmó su fallecimiento producto de los impactos de bala en su cuerpo.

“Yo la dejé allí y me dicen que unos tipos llegaron armados allá, queriendo entrar a la casa de mi hermana, haciendo tiros y le dieron a mi hija. Mi hermano me llamó a decirme que a mi hija le habían dado un disparo, pero cuando yo llegué a la clínica me dijeron que tenía tres”, dijo a los medios de comunicación María Eugenia Ariza, madre de la menor de edad víctima de los hechos.

La menor no residía en la casa donde ocurrió el hecho, su madre explicó que solo estaría ahí por unos días porque vivían juntas en el municipio de Malambo, en el barrio Concorde.

La menor residía en el municipio de Malambo y estaba donde su tía por vacaciones - Foto: A.P.I

Un testigo del caso dijo a las autoridades que el ataque se habría producido en un aparente hecho de venganza, pues el primo de la adolescente al que buscaban los delincuentes había denunciado con nombres propios el robo de su motocarro días antes.

Las autoridades están investigando el caso y SEMANA consultó sobre las hipótesis que ya manejan. Estas confirmaron que, efectivamente, se trata del robo de un motocarro y reveló que ya hay pistas sobre la ubicación de los responsables.

“Una de las primeras hipótesis que tenemos es por un posible hurto de una motocicleta a un familiar de esta menor por oponerse este hurto, finalmente el agresor dispara hacia el interior de la residencia y es cuando lamentablemente impacta a la menor. Ya tenemos una posible ubicación del agresor una identificación. Ya es el trabajo que articulado con Fiscalía para poder generar órdenes de captura y demás”, dijo el coronel Óscar Daza subcomandante Policía Metropolitana de Barranquilla.

El ataque posiblemente sería en venganza por haber denunciado el hurto de un motocarro - Foto: A.P.I

Esta no es la primera vez que un menor de edad resulta víctima de ataques con arma de fuego en el municipio de Soledad. El pasado 9 de mayo, tres personas fueron asesinadas con arma de fuego, entre ellas un niño de siete años.

El hecho ocurrió en una vivienda del barrio Villa del Rey de ese municipio. Hasta el sitio llegaron dos hombres a bordo de una motocicleta y uno de ellos, el parrillero, se bajó y llegó hasta la terraza de la casa, desde donde disparó indiscriminadamente contra los allí presentes.

Las víctimas fueron un hombre de 32 años, una mujer de 76 años y un niño de tan solo siete años; estos dos últimos fueron trasladados a un centro asistencial, donde se confirmó su fallecimiento.

El atentado iría en contra de uno de los adultos y el menor resultó herido de gravedad, perdiendo la vida - Foto: Tomada de Red de Apoyo Ciudadana

El coronel Óscar Daza, subcomandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, se pronunció frente a los hechos y explicó lo sucedido.

“Se presenta un hecho en el municipio de Soledad, en el barrio Villa del Rey, donde fueron lesionadas tres personas con arma de fuego. Una de estas personas fallece en el lugar de los hechos y dos de ellas son trasladadas al centro asistencial, donde posteriormente pierden la vida, lamentablemente. Nos permitimos informar que de estas dos personas que fueron trasladadas centro asistencial, una es un menor de edad de siete años de edad”, dijo el coronel en ese momento.