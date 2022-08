Increíble: a víctimas del conflicto les negaron ingreso a acto de perdón del exparamilitar Mancuso

“Vinimos a perdonar, para que nuestra alma descanse, y no nos dejan entrar”, dijo una madre entre lágrimas.

En Barranquilla pasó algo insólito: les negaron la entrada a víctimas del conflicto a un acto en el que varios exparamilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), entre ellos Salvatore Mancuso, piden perdón por las atrocidades cometidas.

Ofuscadas se quedaron afuera del coliseo cubierto Sugar Baby, ubicado en la calle 58 n.° 54-96 de la capital del Atlántico, varias personas que querían escuchar lo que sus victimarios tenían para decirles.

“Esto es una falta de respeto porque hoy era el día en que el señor Mancuso me decía dónde quedó mi hijo. Mi hijo tiene 12 años de desaparecido. Ni siquiera desayuné para venir a esto”, dijo Marciana Ricardo, desplazada del Chocó, madre de un joven al que reclutaron y asesinaron.

La mujer alega que al momento de ingresar al coliseo le dijeron que no aparecía en la lista de invitados. Son por lo menos 20 víctimas las que no pudieron ingresar al acto que comenzó a las 7:00 a.m. por esta misma razón.

Cabe destacar que, además de Mancuso, los exparamilitares Édgar Ignacio Fierro Flórez y José Gregorio Mangones Lugo les pedirán perdón a las víctimas.

Violeta Sánchez, madre de otro joven asesinado, vive una situación similar. “Vinimos a perdonar, para que nuestra alma descanse y no nos dejan entrar. No es justo que violen nuestros derechos y se burlen del dolor de madre que tenemos”, expuso entre lágrimas.

Este acto de reconocimiento de responsabilidades se realiza como medida de satisfacción en favor de las 1.750 víctimas reconocidas en la sentencia de Justicia y Paz del 20 de noviembre de 2014 por el Tribunal Superior de Bogotá. Sin embargo, en el coliseo dicen que solo hay ingreso para 400 víctimas.

La sentencia establece que se cometieron cerca de 13.000 hechos violentos como homicidios, violencias basadas en género, desplazamiento y desaparición forzada, entre otros, perpetrados por diversos bloques de las autodefensas.

Alfredo Palencia, director territorial de la Unidad para las Víctimas en el Atlántico, expresó que se trata de un compromiso institucional que facilita la realización de este evento. “Desde 2020 se viene adelantando un trabajo conjunto para socializar la sentencia con las instituciones y con las víctimas”, afirmó el funcionario.

Salvato Mancuso, quien está recluido en una cárcel en Estados Unidos, les pedirá perdón a las víctimas y reconocerá su responsabilidad, vía streaming, de las atrocidades cometidas.

Por su parte, Édgar Ignacio Fierro Flórez y José Gregorio Mangones Lugo hablarán ante las víctimas de forma presencial.

En el coliseo harán presencia funcionarios de la Unidad para las Víctimas para dar acompañamiento psicosocial.