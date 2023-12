Indignación en Soledad, Atlántico: hombre le propinó brutal golpiza a su padre

“Tú aquí no pagas un carajo”, se le escucha decir al padre en el video filtrado en redes sociales. Además, amenaza con vender la propiedad para que su hijo se quedara en la calle. Entre manotazos e insultos, la situación se iba volviendo más tensa a medida que avanzaban los segundos.

Al parecer, la discusión surgió porque el padre le reclamó al hijo por no contribuir económicamente con la vivienda. Sin embargo, la respuesta de esta persona se tornó bastante agresiva.

“Yo no soy una persona de buscar pleito”

“Yo no soy una persona de buscar pleito, yo no soy una persona de pelear. Yo he visto al máximo las peleas, porque eso de pelear mira cómo termina uno, todo adolorido, tomando medicamento”, dijo el hijo.