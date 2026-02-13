Juzgados que descongestionarían el sistema judicial en Barranquilla no han sido abiertos por falta de recursos del gobierno Petro

En Barranquilla, aprobaron la creación de varios juzgados con el fin de poder descongestionar el sistema judicial, pero esto no ha podido funcionar porque desde el Ministerio de Hacienda no han girado los recursos; así lo dio a conocer el diario El Heraldo.

“Los despachos fueron creados el 30 de diciembre de 2025. Sin embargo, únicamente dos cuentan hasta ahora con certificado de disponibilidad presupuestal. Se trata de juzgados civiles de pequeñas causas, priorizados por el Consejo Superior de la Judicatura debido a la marcada congestión que registran esos despachos en la ciudad”, indicó el medio de comunicación barranquillero.

Insistieron en que si desde el Gobierno nacional no giran los recursos, es imposible colocar en funcionamiento estas dependencias.

“La Rama Judicial no puede proveer los cargos ni poner en marcha estos despachos que tanto se necesitan. Aunque los juzgados fueron creados a finales de diciembre, el periodo de vacancia judicial y el reinicio de actividades el 12 de enero marcaron el inicio de la espera formal por los certificados presupuestales. A la fecha, ha transcurrido más de un mes sin que se concrete la asignación completa de los recursos”, agregó El Heraldo.

Son más de 50 despachos en la especialidad penal, entre juzgados de control de garantías, juzgados penales municipales, juzgados penales del circuito y cinco juzgados especializados, los que hay en Barranquilla, pero existen demoras en los procesos por la cantidad de casos que lleva cada uno.

“Estos despachos conocen, entre otros, delitos querellables —aquellos que requieren solicitud de la víctima para iniciar la acción penal—, así como casos de violencia intrafamiliar, inasistencia alimentaria, lesiones personales y delitos contra el patrimonio económico en cuantías menores. Se trata de conductas de alto impacto social y que, por tener penas más bajas, enfrentan términos de prescripción más cortos, lo que incrementa la urgencia de su trámite", agregó el medio de comunicación.