La peligrosa banda familiar que vendía galletas, brownies y postres con marihuana en Barranquilla: cinco personas fueron capturadas; así operaban

Cinco personas fueron capturadas en la capital del Atlántico acusadas de conformar una organización delictiva que, al aparecer, se encargaba de comercializar alimentos con sustancias estupefacientes entre menores de edad.

Según el ente acusador, los señalados vendían brownies, galletas, gomas y postres preparados de manera ilícita con marihuana y diversas sustancias que generan dependencia. Supuestamente, los productos eran ofrecidos a los niños, niñas y adolescentes por redes sociales, vía WhatsApp y en los entornos educativos de la ciudad.

Productos que, al parecer, comercializaba la banda delictiva. - Foto: Fiscalía

Todos los procesados recibieron medidas de aseguramiento privativas de la libertad, cuatro en establecimiento carcelario y uno de ellos en detención domiciliaria, es decir, casa por cárcel. Los afectados con la decisión fueron identificados como Joaquín Emilio González Montiel, Mayra Alejandra Pacheco, Diana Montiel, Diana Valencia Ochoa y Luis Ángel Pacheco.

Asimismo, se conoció que la estructura delincuencial usaba mensajes audiovisuales, música y personajes de caricaturas para llamar la atención de los estudiantes y convencerlos de comprar o distribuir los alimentos.

Las investigaciones adelantadas por funcionarios judiciales dan cuenta que dicha banda delincuencial habría tenido participación en la intoxicación de cinco estudiantes de un colegio ubicado en el norte de Barranquilla, el pasado 20 de abril de 2022. Los menores, aparentemente, consumieron este tipo de productos y sufrieron afectaciones en la salud.

Los detenidos fueron imputados, según su posible participación en los hechos, por los delitos de: concierto para delinquir agravado; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado; destinación ilícita de muebles o inmuebles; suministro a menor; y estímulo al uso ilícito.

El consumo de marihuana

Durante mucho tiempo se ha hablado de que el consumo de marihuana tiende a ser mucho menos invasivo y que, en general, nunca se habla de que el uso de esta droga pueda tener efectos adversos en la salud de las personas. Pero nuevos estudios muestran que las afectaciones en la mente son más graves de lo que se podría pensar.

Según la Agencia contra el Crimen y las Drogas de la ONU, cerca de 192 millones de personas alrededor de todo el mundo de entre 15 y 64 años consumen cannabis de manera recreativa, según datos de 2018. De estos, el 35 % de los consumidores tiene entre 18 y 25 años, lo cual supone que la utilización de esta droga es sobre todo en jóvenes.

El problema es que al ser un consumo masificado en personas que no han terminado de desarrollar su cerebro, podría volverlos particularmente vulnerables a ciertos efectos asociados al uso del cannabis en el largo plazo. Esto según distintas investigaciones realizadas por The Journal of Psychopharmacology, la revista Neuropsychopharmacology y el International Journal of Neuropsychopharmacology, que muestran ciertas afectaciones cognitivas y psicológicas.

Las dificultades se empezarían a dar con el consumo de la marihuana. Se ven comprometidos receptores que modulan los mecanismos de recompensa y de motivación; estos, por su parte, regulan la dopamina, la cual está involucrada directamente en la motivación y el aprendizaje de la persona. Otros receptores responsables de funciones como la memoria también se verían afectados con el uso de la droga.

En cuanto a efectos cognitivos específicos, el cannabis puede afectar sobre todo a aquellas personas que terminen desarrollando ciertos desórdenes con el uso de la droga. Por ejemplo, los que hacen que las personas tiendan a una necesidad constante de consumir interrumpiendo sus actividades cotidianas como estudiar o trabajar, así como también se vuelve indispensable para efectuar dichas labores de manera óptima. Se estima que el 10 % de los consumidores sufren de esto.

Dicha investigación también descubrió que el consumo de la marihuana afecta las llamadas ‘funciones ejecutivas’, las cuales incluyen la memoria funcional, el pensamiento flexible y el autocontrol. Mientras más jóvenes, peor es el funcionamiento de estas facultades del cerebro.