Más de 300.000 personas visitaron el Gran Malecón de Barranquilla durante el puente de reyes

Durante el puente de reyes, del viernes 6 al lunes 9 de enero, un aproximado de 300.000 personas visitaron el Gran Malecón de Barranquilla en un horario comprendido desde las 5:00 a.m. hasta la 1:00 a.m.

Así lo dio a conocer Puerta de Oro, entidad que administra ese espacio, resaltando las características turísticas que lo representan.

“Desde el 2017 el Gran Malecón se ha constituido como una visita obligada para nacionales y extranjeros debido a su conexión con la naturaleza y el paisaje del Río Magdalena logrando presenciar la importancia de esta arteria fluvial para la ciudad. El pasar de los buques en el canal navegable, las experiencias de turismo fluvial y la vista al Vía Parque Isla Salamanca son uno de los motivos por los que lo visitan”, explicó la entidad.

Más de 300 mil personas visitaron el Gran Malecón durante puente de reyes. - Foto: Puerta de Oro

También agregaron: “cabe resaltar que el Gran Malecón se ha consolidado en la identidad y el quehacer de los ciudadanos quienes lo visitan diariamente para realizar actividad física y compartir en familia. Las cifras del pasado puente reafirman el Gran Malecón como un espacio inclusivo con impacto positivo a la cadena de valor del sector turístico y comercial, generador de empleo, desarrollo económico y cultura ciudadana”.

De igual forma, el mandatario distrital, Jaime Pumarejo, elogió las cifras, destacando el propósito de convertir a Barranquilla en la primera biodiverciudad de Colombia.

“Con el Gran Malecón le devolvimos la mirada al río Magdalena y le dimos a barranquilleros y visitantes un espacio de integración con las familias y con la naturaleza. Hoy, este espacio público, es uno de los más visitados de Colombia y posiciona a Barranquilla como destino turístico, además de fortalecer su objetivo de convertirse en una ciudad verde”, resaltó el alcalde.

El Gran Malecón ha sido ganador de premios como la Bienal Colombiana de Arquitectura y Urbanismo, y el Eurasian Prize International Architecture and Design Awards. También recibió el Certificado de excelencia de TripAdvisor 2019, Travelers’ Choice 2020, Travelers’ Choice 2021 y Best of the Best 2022 de TripAdvisor.

El Gran Malecón está ubicado sobre la margen occidental del río Magdalena. - Foto: Puerta de Oro.

El premio Best of the Best, que en español significa “Lo mejor de lo mejor” de TripAdvisor, lo recibió este espacio, catalogándose entre el 10% de las atracciones más populares del mundo.

El galardón se obtuvo con 290 comentarios y una calificación de 4,5, de los visitantes que han llegado al Gran Malecón, quienes cuentan su experiencia sobre el servicio, el espacio, su percepción y satisfacción de las instalaciones, además de lo que encuentran en ella. Según lo han calificado, es el espacio número 1 de 90 cosas por hacer en Barranquilla.

El Gran Malecón tiene una extensión de 5 kilómetros, en los que cuentan con oferta gastronómica, recreativa, turística y cultural. - Foto: Archivo Particular

Tripadvisor es la plataforma de orientación de viajes más grande del mundo, con más de 988 millones de reseñas y opiniones de casi 8 millones de negocios, donde los viajeros encuentran ofertas de gastronomía, alojamiento y sitios para visitar.

El premio Travellers’ Choice, antes conocido como el Certificado de Excelencia, reconoce los negocios que ofrecen consistentemente un excelente servicio y lo mejor en turismo, según quienes visitan cada lugar allí publicado.