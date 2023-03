Máximo Noriega, aspirante a la Gobernación del Atlántico, arremete contra oponentes y los acusa de robo, y homicidio

“Sínicos, Hipócritas”, así se refirió Máximo Noriega a sus oponentes políticos quienes, según él, han emprendido una campaña de artimañas y persecución en su contra. En medio de un discurso dado en la capital del Atlántico en la tarde de este sábado 11 de marzo, hizo graves acusaciones de quienes llamó “corruptos históricos”.

Noriega aprovechó y en medio sus palabras manifestó que ha sido “víctima de ataques” y que realmente estos ataques no iban dirigidos contra él ni contra Nicolás, sino en contra del presidente Gustavo Petro, al parecer, refiriéndose al escándalo desatado tras las revelaciones hechas por la exesposa de Nicolás Petro a Revista SEMANA.

Pero lo más grave fueron sus palabras al asegurar que hay personas incómodas con el Gobierno de Petro porque “para robarse la Triple A, tuvieron de complicidad al Gobierno Nacional, y eso se les volteó, para robarse la antigua Telefónica, tuvieron la complicidad del Gobierno Nacional, para maltratar y perseguir a los estudiantes y dirigentes sindicales, campesinos y para matar a Alfredo correa de Andréis, tuvieron la complicidad del Gobierno Nacional... Y ahora se inventan eso”.

Continuando con su defensa el aspirante a la gobernación del Atlántico, respondió a un medio de comunicación que habría revelado la existencia de millonarios contratos a su nombre que lo relacionarían directamente con Nicolás Petro por asesoría financiera, arremetiendo también contra el medio cuestionándolos por no sacar otros contratos entre esos, los contratos de Odebrecht

“Ellos no sacan los contratos de Odebrecht, no sacan los contratos donde se han robado la Triple A, donde hay presos españoles por el robo de Triple A, y se preocupan porque Máximo Noriega; con las deducciones, le queda un salario de 4 millones 500 mil pesos, eso es ridículo realmente”, dijo el aspirante a ser gobernador del departamento del Atlántico.

El encuentro se realizó para evidenciar el respaldo a Noriega de paridos políticos Unión Patriótica, Colombia Humana, Partido Mais, Comunista y un grupo de liberales.

“Les digo a los medios de comunicación que con el aval de los partidos que me acompañan seré el próximo Gobernador”, dijo entonces Máximo Noriega.

En el encuentro político revelaron los partidos que hasta el momento apoyan la candidatura de Máximo Noriega a la Gobernación del Atlántico - Foto: Semana

En medio de las intervenciones desde el partido comunista, Nelson Viloria, pidió a los presentes salir a las calles el próximo 16 de marzo día en que estarán presentándose las reformas del Gobierno Nacional para mostrar el respaldo a las mismas, al mismo tiempo que Noriega fue enfático y dejó claro que apoya todo tipo de reformas en especial a la salud.

Máximo Noriega fue sancionado por la Contraloría cuando era director del Fondo de Vigilancia de la alcaldía de Gustavo Petro, sin embargo, reiteró que quienes lo conocen en Córdoba y quienes conocen la carrera que ha hecho ocupando cargos con el estado, “conocen que no es un delincuente”.

Máximo Noriega junto a polémico disfraz del Carnaval alusivo al 'Che Guevara' - Foto: Semana

“Gracias a Dios hermanos, porque yo si soy creyente, creo en Jesucristo y creo en Dios, no tengo ninguna sanción disciplinaria en tanto tiempo en la administración pública, no tengo sanción fiscal ni penal, es decir no soy un bandido como ellos... Hacen inversiones en panamá, en Nueva York, en Miami, en Europa, en menos tiempo de lo que yo he administrado y Máximo Noriega no ha hecho eso, anotó.

Incluso se refirió a los mismos miembros de partidos que le han dado apoyo, como, Colombia Humana y Pacto Histórico, asegurando que algunos son instrumentos de la oposición.

“Se dejan confundir por esos bandidos, ojo que no van a ser instrumentos, los militantes de la Colombia Humana y del Pacto Histórico, de una estrategia perversa de los politiqueros”, dijo Noguera.

Las declaraciones que lo enlodan

Day Vásquez, la exesposa del hijo del presidente, asegura que él era el enlace con el llamado ‘Hombre Marlboro’, Samuel Santander Lopesierra. “Todo se hizo a través de Máximo. La plata que entregaba se la entregaban a Máximo. El señor nunca le entregó nada directamente a Nicolás”, contó Vásquez en entrevista con la directora de SEMANA, Vicky Dávila.

A Day no le gustaba la cercanía de su entonces esposo con Máximo y así se lo hizo saber en un chat. “Te vas a meter en líos”, le advirtió.

Day Vásquez: Deja de hablar tanto con Máximo.

Day Vásquez: Te vas a meter en líos.

Nicolás Petro: ????

Day Vásquez: Está pidiendo puestos y $.

Day Vásquez: Me lo acaba de decir Pedro.

Day Vásquez: Tienen grabaciones.

Nicolás Petro: Mmmmmmm.

Day Vásquez: Párale bolas.

Nicolás Petro: ¿Y a quién le está pidiendo puestos y plata?

Day Vásquez: No sé.

Day Vásquez: Que te cuidaras de Máximo.

Nicolás Petro: Bueno.

Day Vásquez: Máximo te está utilizando.

En total, según ella, Noriega le habría llevado en efectivo a Nicolás 600 millones de pesos, solo del ‘Hombre Marlboro’. Y con una agravante. Nicolás le habría seguido pidiendo plata a Santander Lopesierra, ya con su papá en el poder, para ayudar a la campaña de Noriega a sus aspiraciones a la Gobernación.

Máximo Noriega, precandidato a la Gobernación del Atlántico por el Pacto Histórico. - Foto: Semana

El candidato es un petrista de vieja data. Coordinó la campaña de Gustavo Petro a la Presidencia en el Caribe en 2010. Este rol lo llevó a trabajar en la Alcaldía de Bogotá del ahora primer mandatario como secretario del Instituto Distrital de Recreación y Deporte. Luego, fue uno de los siete gerentes del Fondo de Vigilancia y ocupó la dirección del Instituto de Acción Comunal. Tanto en Barranquilla como en el Atlántico ha estado en varios cargos públicos y de diferentes administraciones.

En la alcaldía de Petro, Noriega terminó enredado en un lío que le generó una sanción de la Contraloría. En el Fondo estuvo menos de un año, del 9 de julio de 2014 hasta mayo de 2015. Para ese entonces ya había tres funcionarios que habían pasado por ese cargo. La Contraloría lo investigó y luego lo sancionó por la compra de equipos que no fueron usados para la seguridad de la capital del país. La condena fiscal incluía un pago de 220 millones de pesos.