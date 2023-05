Máximo Noriega, salpicado en escándalo Nicolás Petro, declaró ante la Procuraduría y dijo que todo es un complot contra el Gobierno

Este martes 2 de mayo del 2023 el aspirante a la Gobernación del departamento del Atlántico, Máximo Noriega, quien resultó involucrado en los presuntos hechos de corrupción de Nicolás Petro, hijo del presidente de la República Gustavo Petro, y quien fue relacionado por la misma Daysuris Vásquez, de manejar dinero para la campaña política del mandatario, acudió ante la Procuraduría General de la Nación a declarar como testigo.

Según Noriega su declaración se produjo luego de que él mismo solicitara a la Procuraduría su testimonio de los hechos. Ante los medios de comunicación y después de su comparecencia reiteró que todo lo ocurrido, e incluso las polémicas declaraciones de la exesposa del diputado Nicolás Petro, hacen parte de un ataque político.

“Yo vengo es en calidad de testigo, yo solicité a la Fiscalía y a la Contraloría que se me llamara para efecto de decir la verdad, y hoy fue un procedimiento donde, como testigo, no soy sujeto procesal de la Procuraduría porque no soy funcionario público”, dijo Noriega.

Noticia en desarrollo...