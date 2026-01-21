Barranquilla

“Me tuve que parar firme”: alcalde Char se vuelve a pronunciar por el traslado de criminales a cárceles de Barranquilla

Lo hizo en medio de la entrega de un CAI a la Policía Metropolitana en el sur de la ciudad.

21 de enero de 2026, 4:34 p. m.
Alcalde Alejandro Char, Jorge Díaz, alias Castor, y Digno José Palomino.
Alcalde Alejandro Char, Jorge Díaz, alias Castor, y Digno José Palomino. Foto: SEMANA.

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, se refirió de nuevo a la cancelación del traslado de Digno José Palomino Rodríguez, jefe de Los Pepes, Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, de Los Costeños, y Ober Ricardo Martínez, asegurando que tuvo que marcar una posición fuerte frente al tema.

“El otro día nos querían mandar tres criminales para acá, y nos tuvimos que parar firme nosotros, firme por los barranquilleros, carajo”, dijo el mandatario.

El mensaje lo dio desde la entrega de un CAI a la Policía Metropolitana en el barrio La Alboraya, en el sur de la ciudad, donde precisó que no van a descansar para seguir afectando a las organizaciones ilegales.

“Con una inversión de $925 millones de los impuestos de nuestra gente, este nuevo CAI contará con 21 agentes de manera permanente y todo el acompañamiento de la Fuerza Pública, con las herramientas necesarias para brindar una atención cercana y efectiva a barrios como La Alboraya, Las Palmas y El Campito“, dijo Char.

Al mismo tiempo, el mandatario de los barranquilleros indicó que seguirán entregando herramientas a la Fuerza Pública para poder hacerle frente a la ilegalidad.

“Nosotros estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance. Por eso, hacemos un llamado a la @PoliciaBquilla para que fortalezca su labor; y a las familias barranquilleras, para que estén pendientes de sus hijos. ¡Lograremos una mejor seguridad si lo hacemos juntos!”, agregó.

Digno Palomino y alias Castor iniciaron su alianza criminal desde 2013, cuando estuvieron presos.
Digno Palomino y alias Castor iniciaron su alianza criminal desde 2013, cuando estuvieron presos. Foto: suministradas a semana api
Se acaba la supuesta tregua entre capos de Barranquilla y aún no hay paz urbana en firme: esto dijo el Gobierno Petro

Por su parte, la Alta Consejería para la Paz dijo que avanza con el proceso de diálogos con estas organizaciones criminales dedicadas al homicidio, la extorsión y la venta de estupefacientes.

“Se avanzará en un espacio de conversación sociojurídico para definir una hoja de ruta concertada sobre los indicadores, las metas y las acciones más adecuadas para avanzar hacia la construcción de paz, el sometimiento a la justicia y el tránsito hacia la legalidad”, precisaron en el comunicado.

