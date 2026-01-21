“Me tuve que parar firme”: alcalde Char se vuelve a pronunciar por el traslado de criminales a cárceles de Barranquilla

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, se refirió de nuevo a la cancelación del traslado de Digno José Palomino Rodríguez, jefe de Los Pepes, Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, de Los Costeños, y Ober Ricardo Martínez, asegurando que tuvo que marcar una posición fuerte frente al tema.

“El otro día nos querían mandar tres criminales para acá, y nos tuvimos que parar firme nosotros, firme por los barranquilleros, carajo”, dijo el mandatario.

El mensaje lo dio desde la entrega de un CAI a la Policía Metropolitana en el barrio La Alboraya, en el sur de la ciudad, donde precisó que no van a descansar para seguir afectando a las organizaciones ilegales.

“Con una inversión de $925 millones de los impuestos de nuestra gente, este nuevo CAI contará con 21 agentes de manera permanente y todo el acompañamiento de la Fuerza Pública, con las herramientas necesarias para brindar una atención cercana y efectiva a barrios como La Alboraya, Las Palmas y El Campito“, dijo Char.

Al mismo tiempo, el mandatario de los barranquilleros indicó que seguirán entregando herramientas a la Fuerza Pública para poder hacerle frente a la ilegalidad.

“Nosotros estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance. Por eso, hacemos un llamado a la @PoliciaBquilla para que fortalezca su labor; y a las familias barranquilleras, para que estén pendientes de sus hijos. ¡Lograremos una mejor seguridad si lo hacemos juntos!”, agregó.

Digno Palomino y alias Castor iniciaron su alianza criminal desde 2013, cuando estuvieron presos. Foto: suministradas a semana api

Por su parte, la Alta Consejería para la Paz dijo que avanza con el proceso de diálogos con estas organizaciones criminales dedicadas al homicidio, la extorsión y la venta de estupefacientes.

“Se avanzará en un espacio de conversación sociojurídico para definir una hoja de ruta concertada sobre los indicadores, las metas y las acciones más adecuadas para avanzar hacia la construcción de paz, el sometimiento a la justicia y el tránsito hacia la legalidad”, precisaron en el comunicado.