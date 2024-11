Mujer se enfrentó al sicario que mató a su hijo en el sur de Barranquilla: este es el dramático relato

“Llegaron dos en una motocicleta, uno se bajó que fue el sicario y el otro se quedó en la moto, yo le dije ¿por qué me lo mataron?, y me dijo: ‘Vaya, coma mierda, vieja’. Si pasó algo se lo llevó a la tumba, nunca me dijo nada, nunca me contestó lo que yo le decía, me evadía las cosas, la verdad que no sé qué pasó”, indicó.