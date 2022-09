“No aguantamos una factura más”: comerciantes de Barranquilla piden ayuda al Gobierno por tarifas de energía

Este lunes, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló que la variación anual de la inflación en agosto incrementó al 10,84 %.

Según las cifras de la entidad, el sector de servicios de energía tuvo bastante influencia en el comportamiento alcista de la variación. Las ciudades con mayor inflación de la electricidad fueron Santa Marta (49,9 %), Riohacha (47,1 %), Barranquilla (44,4 %), Sincelejo (40,7 %), Valledupar (40,4 %) y Montería (40,4 %).

En la capital del Atlántico, el alcalde distrital volvió a alzar su voz de rechazo y exigió medidas contundentes para frenar los elevados precios. El presidente de la República también se pronunció y convocó una reunión con el sector energético, quienes deberán explican el fenómeno alcista.

Sin embargo, los comerciantes de la ciudad expresaron sus inquietudes y aseguraron que no pueden esperar a que se tomen determinaciones. Por lo anterior, sugirieron un plan de choque.

“Mientras revisa qué hará de fondo para solucionar el problema, lo que puede tomarse meses, comerciantes solicitan con urgencia una resolución de la Comisión de Regulación de Energía, Gas y Combustibles (Creg), que congele el incremento que se da según las fórmulas actuales de incremento de la tarifa de energía”, señaló Dina Luz Pardo, directora de Asocentro.

“Más que decir cómo está afectado el sector comercial por este tema de las altas tarifas de energía, algo que todo el mundo sabe, estoy, como gremio, enviando un SOS al presidente Petro, solicitando un plan de choque, porque de no haberlo, la gente saldrá a las calles protestar. Ya ni apagando bombillas, aires acondicionados, la factura no baja, al contrario. Y las ventas no es que estén muy bien que digamos. Por lo anterior, urge una acción más contundente que la de la revisión, necesaria, pero que tardará la solución definitiva y entre tanto los usuarios asfixiándose por los altos costos de la energía. No aguantamos una factura más”, sostuvo la líder gremial.

Dina Luz expresó que hay facturas que llegaban por un monto de $10.000.000, pero ahora hay quienes llegan a pagar hasta $19.000.000.

El mandatario distrital, Jaime Pumarejo, propuso al presidente dos nuevas alternativas. “Proponemos: 1. Revisar el IPP como índice de incrementos de generación y de la cadena. 2. Cambiar fórmula de pérdidas para el Caribe e involucrar a transmisores y generadores en la solución. Inflación general está siendo jalonada artificialmente por este tema, un círculo vicioso”, trinó el alcalde de Barranquilla en respuesta al mandatario.

En días pasados, el alcalde de Barranquilla había propuesto la creación de un fondo de recursos públicos que permitiera la estabilización de la tarifa, en un valor justo para la región, a través de compensaciones monetarias directamente a los costos de prestación del servicio mitigando de esta forma el efecto de las variables que generan alzas por encima del promedio nacional.

Con ello, se busca reducir el impacto de las altas tarifas en la economía de los más de 11 millones de usuarios de la región Caribe, bajo principios de justicia, equidad y solidaridad.

El mandatario ha hecho énfasis en que la problemática tiene dos alcances: uno nacional, toda vez que el aumento de las tarifas de energía eléctrica se ha visto reflejado en todo el país, pero con mayor afectación en el Caribe. Y precisamente sobre ello, rechazó que aunque los embalses estén llenos, se ha usado la fórmula del índice de precio al productor para la remuneración de muchos de los contratos a largo plazo de los generadores.