La apuesta por el deporte como motor de transformación social vuelve a tomar fuerza en Barranquilla. La administración distrital, liderada por el alcalde Alejandro Char, anunció la apertura de inscripciones para las Escuelas de Formación Deportiva.

Este programa este año amplía su cobertura y suma un componente clave de inclusión con la incorporación de la paranatación.

Barranquilla apuesta por los ‘Buenfluencers’: la estrategia que busca transformar a estudiantes en líderes digitales

Inscripciones abiertas para escuelas deportivas en Barranquilla

La iniciativa, dirigida a niños y niñas entre los 6 y 13 años, pone a disposición 4.274 cupos distribuidos en escenarios deportivos y parques de las cinco localidades del Distrito.

Se trata de una estrategia que no solo busca fomentar la práctica deportiva desde edades tempranas, sino también consolidar hábitos de vida saludable y fortalecer el desarrollo integral de la niñez en los barrios de la ciudad.

El programa, que se ha convertido en uno de los pilares de la política pública deportiva local, se enfoca en la iniciación y formación básica.

A través de entrenamientos sistemáticos, los participantes desarrollan habilidades motrices, adquieren disciplina y se vinculan a entornos que promueven la convivencia y el uso adecuado del tiempo libre.

En un contexto urbano donde el acceso a oportunidades puede ser desigual, estas escuelas representan una puerta de entrada a procesos formativos estructurados y acompañados.

Niños y niñas participan en jornadas de natación como parte de las Escuelas de Formación Deportiva en Barranquilla, un programa que promueve la actividad física y la inclusión desde la infancia. Foto: Foto: cortesía Alcaldía de Barranquilla

Más de 4.200 cupos y nueva oferta de paranatación

La oferta contempla 14 disciplinas deportivas, entre ellas fútbol, béisbol, baloncesto, boxeo, karate, natación, patinaje, tenis y voleibol, lo que permite una cobertura diversa acorde con los intereses y capacidades de los menores.

Sin embargo, uno de los aspectos más relevantes de esta nueva convocatoria es la inclusión de la paranatación, una decisión que amplía el alcance del programa hacia poblaciones con discapacidad y refuerza el enfoque incluyente de la administración.

Además de su impacto en la salud y el desarrollo físico, el programa tiene un componente educativo y social.

Las Escuelas de Formación Deportiva también llegan a instituciones educativas del Distrito, donde se articulan con procesos pedagógicos para identificar talentos y acompañar a jóvenes con potencial hacia niveles más competitivos.

El programa apunta a generar entornos seguros, promover valores y contribuir al desarrollo comunitario en distintos sectores de la ciudad.

Para las familias interesadas en acceder a estos cupos en Barranquilla, la administración distrital de Alejandro Char ha indicado que el proceso de inscripción se realiza a través de los canales oficiales de la Alcaldía, especialmente su página web y jornadas presenciales en distintos sectores de la ciudad.

Con esta nueva convocatoria, Barranquilla reafirma su estrategia de consolidar el deporte como un eje de desarrollo social, integrando inclusión, formación y bienestar en una sola política pública que impacta directamente a miles de familias.

La ampliación de cupos y la diversificación de disciplinas evidencian una apuesta sostenida por acercar oportunidades a la niñez y proyectar nuevas generaciones con mayores posibilidades dentro y fuera de los escenarios deportivos.