Barranquilla

Pánico en el norte de Barranquilla: apartamento terminó envuelto en llamas; esto se sabe

La emergencia quedó registrada en video.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

26 de enero de 2026, 2:38 p. m.
Incendio en el norte de Barranquilla
Incendio en el norte de Barranquilla Foto: EL HERALDO - CORTESÍA.

Una grave emergencia se registró durante la noche de este domingo, 25 de enero, en un edificio del norte de Barranquilla, donde un apartamento terminó envuelto en llamas, lo que causó pánico entre la ciudadanía.

De acuerdo con el Centro de Noticias Caribe, la conflagración se registró en la calle 98 con carrera 42G, en el conjunto residencial Mirador del Mar 1, hasta donde tuvo que llegar el Cuerpo de Bomberos de la capital del Atlántico.

La última ‘jugadita’ de alias Gatico: polémica jueza de Barranquilla ordena libertad de Jorge Luis Alfonso López

Lo que se ha conocido es que los vecinos de esta unidad residencial sacaron los extintores de sus viviendas y ayudaron a evitar que las llamas se extendieran a otros apartamentos mientras llegaban los organismos de socorro.

De acuerdo con la información disponible, fueron tres máquinas del Cuerpo de Bomberos de Barranquilla las que llegaron al punto de la emergencia. También fue necesaria la máquina escalera, que se utilizó para contener la situación que generó temor entre los residentes.

Barranquilla

La historia secreta detrás de los asesinatos de cobradiarios en Atlántico: un poderoso capo estaría financiando estas rutas de cobro

Barranquilla

Audios, testimonios y procesos bajo reserva: lo que investigan las autoridades sobre Jorge Luis Alfonso López, alias Gatico. ¿Sigue delinquiendo?

Barranquilla

Asesinan a niño de 12 años en medio de impresionante ataque criminal en Barranquilla

Barranquilla

La historia detrás del secuestro de dos comerciantes que terminaron en manos del Clan del Golfo en Atlántico

Barranquilla

“Me tuve que parar firme”: alcalde Char se vuelve a pronunciar por el traslado de criminales a cárceles de Barranquilla

Barranquilla

Inició la remodelación del estadio Metropolitano de Barranquilla: esta es la inversión para su nueva imagen

Barranquilla

Esta sería la razón por la que hubo fuerte batalla campal entre soldados de un batallón del Ejército en Atlántico: hay varios lesionados

Nación

Primicia: a juicio disciplinario la jueza que le dio libertad condicional a Emilio Tapia

Finanzas

Trabajo en Barranquilla: más de 15 mil vacantes abiertas para diferentes perfiles

Hasta el momento no hay reporte de personas lesionadas por esta conflagración; sin embargo, sí se confirmó la pérdida total de los elementos que se encontraban en el interior del apartamento.

-
Norte de Barranquilla. Foto: Guillermo Torres / Semana

Las autoridades bomberiles en Barranquilla se encuentran analizando qué pudo haber ocasionado esta grave emergencia. Los residentes de la zona relataron algunos detalles que causaron terror.

No se sabe qué fue lo que pasó, porque cuando nos dimos cuenta, el apartamento de arriba estaba lleno de humo y se escuchaban gritos pidiendo ayuda. Todos sacamos agua y todo lo que teníamos para evitar que otros apartamentos terminaran incendiados. Lo que se vivió fue impresionante porque, mientras llegaban los bomberos, nadie se quedó quieto; de lo contrario, la tragedia hubiera sido más grande”, dijo una residente de la zona.

Audios, testimonios y procesos bajo reserva: lo que investigan las autoridades sobre Jorge Luis Alfonso López, alias Gatico. ¿Sigue delinquiendo?

Las autoridades dijeron que es necesario que las personas tengan cuidado con las instalaciones eléctricas o cualquier riesgo dentro de las viviendas.

Más de Barranquilla

Incendio en el norte de Barranquilla.

Pánico en el norte de Barranquilla: apartamento terminó envuelto en llamas; esto se sabe

Fajos de dinero, disparos y homicidios gota a gota en Barranquilla

La historia secreta detrás de los asesinatos de cobradiarios en Atlántico: un poderoso capo estaría financiando estas rutas de cobro

Barranquilla, la Fiscalía y alias Gatico

Audios, testimonios y procesos bajo reserva: lo que investigan las autoridades sobre Jorge Luis Alfonso López, alias Gatico. ¿Sigue delinquiendo?

Sitio donde se registró el ataque criminal.

Asesinan a niño de 12 años en medio de impresionante ataque criminal en Barranquilla

Secuestro

La historia detrás del secuestro de dos comerciantes que terminaron en manos del Clan del Golfo en Atlántico

Alcalde Alejandro Char, Jorge Díaz, alias Castor, y Digno José Palomino.

“Me tuve que parar firme”: alcalde Char se vuelve a pronunciar por el traslado de criminales a cárceles de Barranquilla

Remodelación del estadio Metropolitano y el alcalde Alejandro Char.

Inició la remodelación del estadio Metropolitano de Barranquilla: esta es la inversión para su nueva imagen

Militares

Esta sería la razón por la que hubo fuerte batalla campal entre soldados de un batallón del Ejército en Atlántico: hay varios lesionados

Sitio donde ocurrió la tragedia en el norte de Barranquilla.

Tragedia en Barranquilla: niño cae del noveno piso de un edificio en el norte de la ciudad; esta es la historia

Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias Castor, máximo cabecilla de Los Costeños, cárcel La Picota de Bogotá, y Digno Palomino, jefe de Los Pepes.

Se acaba la supuesta tregua entre capos de Barranquilla y aún no hay paz urbana en firme: esto dijo el Gobierno Petro

Noticias Destacadas