Pánico en el norte de Barranquilla: apartamento terminó envuelto en llamas; esto se sabe

Una grave emergencia se registró durante la noche de este domingo, 25 de enero, en un edificio del norte de Barranquilla, donde un apartamento terminó envuelto en llamas, lo que causó pánico entre la ciudadanía.

De acuerdo con el Centro de Noticias Caribe, la conflagración se registró en la calle 98 con carrera 42G, en el conjunto residencial Mirador del Mar 1, hasta donde tuvo que llegar el Cuerpo de Bomberos de la capital del Atlántico.

La última ‘jugadita’ de alias Gatico: polémica jueza de Barranquilla ordena libertad de Jorge Luis Alfonso López

Lo que se ha conocido es que los vecinos de esta unidad residencial sacaron los extintores de sus viviendas y ayudaron a evitar que las llamas se extendieran a otros apartamentos mientras llegaban los organismos de socorro.

De acuerdo con la información disponible, fueron tres máquinas del Cuerpo de Bomberos de Barranquilla las que llegaron al punto de la emergencia. También fue necesaria la máquina escalera, que se utilizó para contener la situación que generó temor entre los residentes.

Hasta el momento no hay reporte de personas lesionadas por esta conflagración; sin embargo, sí se confirmó la pérdida total de los elementos que se encontraban en el interior del apartamento.

Norte de Barranquilla. Foto: Guillermo Torres / Semana

Las autoridades bomberiles en Barranquilla se encuentran analizando qué pudo haber ocasionado esta grave emergencia. Los residentes de la zona relataron algunos detalles que causaron terror.

“No se sabe qué fue lo que pasó, porque cuando nos dimos cuenta, el apartamento de arriba estaba lleno de humo y se escuchaban gritos pidiendo ayuda. Todos sacamos agua y todo lo que teníamos para evitar que otros apartamentos terminaran incendiados. Lo que se vivió fue impresionante porque, mientras llegaban los bomberos, nadie se quedó quieto; de lo contrario, la tragedia hubiera sido más grande”, dijo una residente de la zona.

Audios, testimonios y procesos bajo reserva: lo que investigan las autoridades sobre Jorge Luis Alfonso López, alias Gatico. ¿Sigue delinquiendo?

Las autoridades dijeron que es necesario que las personas tengan cuidado con las instalaciones eléctricas o cualquier riesgo dentro de las viviendas.