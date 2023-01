Persecución de película: motociclista escapó de Policía en Santa Marta y esto pasó

En un video publicado por la Policía Nacional se evidencia la persecución de película que protagonizó un motociclista en la ciudad de Santa Marta, que omitió la señal de pare de un uniformado.

Las imágenes fueron grabadas por los uniformados a bordo de la moto y en ellas se observa incluso cómo lograron alcanzar al hombre que llevaba una chaqueta negra y un casco negro, pero al instante aceleró y pasó la señal en rojo de un semáforo.

Tras salir a la avenida, el motociclista, en un aparente acto de irresponsabilidad y desacato a las leyes, se metió en contravía en una calle donde se movilizaban incluso varios vehículos.

En el momento que el motociclista, que no fue identificado por la Policía, fue aprehendido, pidió que se le dejara en libertad porque huyó en un acto de miedo al no tener los papeles al día de su moto y no porque fuera un delincuente.

El sujeto se metió en contravía con el fin de huir de las autoridades. - Foto: Captura de video tomada de Twitter de la Policía Nacional

“Los bandidos son los que corren”, dice el uniformado de la Policía que lo detiene, a lo que él contesta: “papi yo iba caído, no quiero que me quiten la moto, tengo hijos, tengo mujer”.

Pero ante ese argumento el oficial responde: “Yo también tengo hijos, tengo familia, y pude haber perdido mi vida correteándote a ti. Yo no sabía si tú portabas un arma, si acababas de robar o que acababas de matar, yo no sé que acabas de hacer”.

Mientras que el sujeto seguía insistiendo en que lo dejaran en libertad. Finalmente, por incumplimiento de la Ley 1801 de 2016 y la Ley 769 de 2002 le fue puesto un comparendo.

El desacato a una orden de Policía e infringir las normas de tránsito acarrea sanciones legales. El cumplimiento de las leyes, principal garantía para la protección de la vida.#DiosYPatria#EsUnHonorSerPolicía pic.twitter.com/1aCymOuVEc — Policía de Colombia (@PoliciaColombia) January 26, 2023

Irresponsabilidad al volante

En un insólito accidente de tránsito protagonizado por tres menores de edad hace unos días en el Atlántico, murió la joven Valentina Urrutia Santiago, de 16 años, en la vía que de Cartagena conduce a Barranquilla.

El siniestro se registró exactamente en jurisdicción de Juan de Acosta, Atlántico, a la altura del parador turístico del Sombrero Vueltiao. En ese punto convergen dos vías: una que comunica al Atlántico con Bolívar y otra que conecta a los municipios de Juan de Acosta y Santa Verónica.

De acuerdo con el reporte entregado por la Policía departamental, la menor se movilizaba en una motocicleta junto con otros dos adolescentes de 14 y 16 años. Al parecer, los tres intentaban cruzar la vía Juan de Acosta-Santa Verónica.

Según las autoridades, los jóvenes hicieron caso omiso a la señal del pare y cuando atravesaron la carretera no se percataron de un camión que se movilizaba por el otro corredor, en sentido Cartagena-Barranquilla.

Un muerto y dos heridos dejó el accidente. - Foto: A.P.I

Ambos vehículos colisionaron dejando como saldo a la adolescente fallecida y a los otros dos jóvenes lesionados. El camión de placas KUM-956 era conducido por un hombre de 32 años, quien resultó ileso.

Las personas heridas fueron trasladadas hasta el hospital de Juan de Acosta donde reciben atención médica a causa de las múltiples heridas.

Pero este no ha sido el único hecho que ha dejado víctimas mortales en motocicleta, también se reportó otro grave accidente de tránsito en la vereda La Trina que pertenece al municipio de Líbano, localizado al norte del departamento del Tolima. Un vehículo de servicio público tipo campero perdió el control y se estrelló, llevándose por delante a un motociclista que se desplazaba en sentido contrario y quien falleció en el lugar.

Este automotor de color verde y placa WZA-332, que quedó completamente destruido, se movilizaba con pasajeros hacia la vereda San Fernando de Líbano cuando se presentó el percance, que al parecer se habría originado por fallas en el sistema de frenos.

El hecho se registró en la vereda La Trina de Líbano. - Foto: A.P.I.

Las doce personas que resultaron lesionadas, entre las que se encuentran varios menores de edad, fueron trasladadas a la ESE Hospital Regional Alfonso Jaramillo Salazar de Líbano, Tolima.

El gerente de la institución, José Jaime González Enciso, emitió un comunicado a la opinión pública en la que se informa que las personas heridas son:

David Mauricio Silva Galvis, de 13 años, contusión en un brazo.

Érika Alexandra Galvis Rivillas, de 45 años, traumatismo en la cabeza.

José Leonardo León Guevara, de 27 años, herida en la rodilla.

Yeisson Evelio Amórtegui Farfán, de 34 años, traumatismo en la cabeza.

Marisol Díaz, de 49 años, heridas múltiples.

Yerson Javier Silva Galvis, de 9 años, heridas múltiples.

Argenis Lindania Buitrago Roncancio, de 32 años, heridas múltiples.

Esneider Díaz Buitrago, de 8 años, fractura en el brazo derecho.

Luis Alberto Sánchez, de 56 años, traumatismo múltiple.

John Freddy Silva Salguero, de 32 años, trauma craneoencefálico severo.

María Lucero Salguero, de 55 años, trauma craneoencefálico severo.

Alfonso Jiménez Montero, de 60 años, herida en la cabeza.

La víctima es el conductor de la motocicleta, quien fue identificado como Crisanto Barbosa, de 65 años y quien falleció en el lugar.