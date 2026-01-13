Barranquilla

¿Polémicos diálogos de Gobierno Petro con temidas bandas criminales en Barranquilla en crisis? Este es el panorama

En Atlántico se desató una polémica luego de que SEMANA revelara el movimiento de estos sujetos que son líderes de estas organizaciones.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

13 de enero de 2026, 12:53 p. m.
Gustavo Petro, Jorge Díaz, Digno Palomino y Ober Martínez.
Gustavo Petro, Jorge Díaz, Digno Palomino y Ober Martínez. Foto: Archivo SEMANA.

Este lunes, 12 de enero, se conoció la suspensión temporal del traslado de varios peligrosos criminales en Barranquilla por parte del Gobierno nacional, tras una revelación en exclusiva que realizó SEMANA, sin embargo, la controversia continúa por lo que puede ocurrir tras estos hechos que causaron molestias en el sector político, ciudadano y de los gremios en el Atlántico.

Estos diálogos son liderados por integrantes del gobierno del presidente Gustavo Petro, pero no hay, al parecer, esas coordinaciones entre lo nacional con lo local.

El profesor de la Universidad del Norte, Luis Fernando Trejos, experto en temas de seguridad y conflicto, precisó en diálogo con esta revista que es necesario una cooperación entre todas las autoridades.

“El Gobierno Nacional suspende temporalmente los traslados que tenía previstos para esta semana a la ciudad de Barranquilla, reconociendo los reclamos que le hacen la Alcaldía y la Gobernación en torno a la ausencia de instancias de planeación y de cooperación interinstitucional que hubieran servido para analizar los eventuales impactos que esos traslados tendrían sobre el ecosistema criminal de la ciudad, pero también sobre los procesos electorales que están a puertas de realizarse”, explicó.

Barranquilla

Procuraduría anuncia que vigilará proceso de un eventual traslado de peligrosos criminales a cárceles de Barranquilla

Barranquilla

Congresistas del Caribe rechazan decisión del Gobierno Petro de trasladar a peligrosos criminales a cárceles de Barranquilla

Nación

Digno Palomino, jefe de Los Pepes, no será trasladado a Barranquilla; esto se sabe

Barranquilla

Primicia: alias Negro Ober es otro de los temerarios cabecillas de Los Costeños que llegará a Barranquilla por orden del Gobierno Petro

Barranquilla

Traslado ordenado por el Gobierno Petro de cabecillas de bandas criminales a Barranquilla se da en “año electoral”, advierte experto

Barranquilla

Alcaldía de Barranquilla “recibe con sorpresa” el traslado de peligrosos cabecillas por parte del Gobierno Petro: “Centros de mando criminal”

Barranquilla

MinJusticia habla tras polémica por traslado de peligrosos cabecillas a cárceles de Barranquilla, revelado por SEMANA: “Será estrictamente vigilado”

Nación

Gobierno Petro suspendió el traslado de temidos criminales a Barranquilla. MinJusticia se fue contra el alcalde Char

Nación

Traslado de criminales a Barranquilla desata crisis: gobernador del Atlántico denuncia falta de aviso y pide medidas de seguridad

Nación

Presidente Petro responde las críticas del alcalde Char por traslado de peligrosos criminales a Barranquilla

Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias Castor, máximo cabecilla de Los Costeños, cárcel La Picota de Bogotá, y Digno Palomino, jefe de Los Pepes.
Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias Castor, máximo cabecilla de Los Costeños, cárcel La Picota de Bogotá, y Digno Palomino, jefe de Los Pepes. Foto: Suministrada a SEMANA.
Procuraduría anuncia que vigilará proceso de un eventual traslado de peligrosos criminales a cárceles de Barranquilla

Asimismo, sostuvo que el componente técnico de estas conversaciones con las bandas criminales nunca fue socializado, lo que también hizo que se encendiera la polémica.

“Y lo otro era hacer un análisis y un diagnóstico sobre las reales capacidades carcelarias con las que cuenta la ciudad y saber si era necesario entonces reforzarlas de cara a contener eventuales actividades ilícitas que se dinamizaran desde esos centros de reclusión por la llegada de estas personas”, agregó.

Para el académico, lo que hizo toda esta controversia fue abrir la puerta a un nuevo escenario para llegar a consensos y realizar el eventual traslado de los peligrosos cabecillas.

“Entonces, seguramente el Gobierno Nacional va a convocar espacios de diálogo con Alcaldía, Gobernación, otras instituciones públicas y esperemos que también incluyan a las víctimas que son o debieran ser el centro de cualquier mesa de diálogo o negociación”, sostuvo.

Digno José Palomino Alias Digno Palomino Los Pepes
Digno José Palomino, jefe de Los Pepes. Foto: Fiscalía

Por otra parte, el politólogo, Alejandro Blanco, dijo que este reversazo del Gobierno nacional se da luego de la presión pública sobre estos movimientos carcelarios en los que no hubo un previo aviso.

“Como resultado de un diseño lleno de improvisación, el gobierno nacional frenó el traslado de cárceles de Barranquilla. Es más una reacción al ruido mediático y al ruido político”, señaló.

Exclusivo: Gobierno Petro ordena traslado de peligrosos cabecillas de bandas criminales a Barranquilla

De igual forma, el también profesor universitario indicó que “la crítica del alcalde Char no es un detalle menor, pues muestra que el Gobierno nacional subestimó el costo de excluir a la administración local en una ciudad donde la seguridad es un tema altamente sensible y electoralmente cargado”.

El experto insiste que el gobierno de Gustavo Petro quedó en una posición ambigua frente a distintos actores: “Al echar para atrás el traslado, el Gobierno queda atrapado en una ambigüedad incómoda. Hacia las bandas, el mensaje puede interpretarse como que la presión del alcalde Char rindió frutos; hacia la opinión pública, como que no hay una hoja de ruta clara”.

Finalmente, Blanco señaló que el escenario es complejo y se debe esperar que el siguiente paso de los negociadores con las bandas criminales sea medido y no improvisado.

“En este punto, la discusión de fondo no es si el traslado volverá a ponerse sobre la mesa, eso es una apuesta clara del gobierno; la discusión es bajo qué condiciones y con qué nivel de respaldo político y territorial podría intentarse nuevamente. Sin ese soporte, cualquier nuevo intento corre el riesgo de repetir el mismo error”, afirmó Blanco.

Más de Barranquilla

Gustavo Petro, Jorge Díaz, Digno Palomino y Ober Martínez.

¿Polémicos diálogos de Gobierno Petro con temidas bandas criminales en Barranquilla en crisis? Este es el panorama

Digno Palomino y alias Castor iniciaron su alianza criminal desde 2013, cuando estuvieron presos.

Procuraduría anuncia que vigilará proceso de un eventual traslado de peligrosos criminales a cárceles de Barranquilla

Jorge Díaz Alias Castor Los Costeños

Congresistas del Caribe rechazan decisión del Gobierno Petro de trasladar a peligrosos criminales a cárceles de Barranquilla

Digno Palomino, cabecilla de Los pE

Digno Palomino, jefe de Los Pepes, no será trasladado a Barranquilla; esto se sabe

Ober Martínez Alias Negro Ober Los Rastrojos Costeños

Primicia: alias Negro Ober es otro de los temerarios cabecillas de Los Costeños que llegará a Barranquilla por orden del Gobierno Petro

Digno Palomino y Jorge Díaz.

Traslado ordenado por el Gobierno Petro de cabecillas de bandas criminales a Barranquilla se da en “año electoral”, advierte experto

Alcalde Alejandro Char, Jorge Díaz, alias Castor, y Digno José Palomino.

Alcaldía de Barranquilla “recibe con sorpresa” el traslado de peligrosos cabecillas por parte del Gobierno Petro: “Centros de mando criminal”

Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias Castor, máximo cabecilla de Los Costeños, cárcel La Picota de Bogotá, y Digno Palomino, jefe de Los Pepes.

MinJusticia habla tras polémica por traslado de peligrosos cabecillas a cárceles de Barranquilla, revelado por SEMANA: “Será estrictamente vigilado”

Gobierno Petro ordena traslado Digno José Palomino, cabecilla de Los Pepes, y Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, de Los Costeños.

Exclusivo: Gobierno Petro ordena traslado de peligrosos cabecillas de bandas criminales a Barranquilla

Hombre capturado antes de hacer un ataque con una granada en Barranquilla.

Policía frustra ataque con granada de una peligrosa banda extorsionista en Barranquilla: un capturado

Noticias Destacadas