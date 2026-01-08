Cali

Policía Metropolitana intensifica operativos contra el homicidio en Cali: ya hay zonas priorizadas

La institución busca garantizar la tranquilidad de propios y turistas.

Gabriel Salazar López

8 de enero de 2026, 2:07 p. m.
En diferentes puntos de Cali, la Policía ha intensificado los controles para reducir los hechos delictivos.
Aunque se han registrado algunos casos de homicidio en Cali, Valle del Cauca, desde la Policía Metropolitana han asegurado que no han cesado con los operativos de control, pero también con las investigaciones judiciales en contra de las estructuras criminales.

De acuerdo con el brigadier general Edwin Urrego, comandante de la Policía de Cali, no han escatimado los recursos con los que cuentan para poder hacerle frente a la delincuencia.

El oficial en diálogo con SEMANA precisó que desde su llegada a la capital de Valle del Cauca han analizado cada una de las dinámicas del delito para poder atacarla y esperan que con la implementación de nuevas estrategias puedan frenar este tipo de casos que causan temor entre la ciudadanía.

Aunque no entregó muchos detalles, dio a conocer que ya hay un plan de seguridad que ha sido trabajado conjuntamente con la alcaldía y la gobernación de Valle del Cauca bajo el nombre ‘Cali Unida por la Seguridad’.

“No hemos descansado ni un solo segundo por la seguridad de los habitantes de Santiago de Cali. Tenemos herramientas y todo el apoyo de la administración local y departamental que eso es fundamental para poder tener una ciudad más segura en medio de los desafíos que hoy tenemos para lograr la reducción de varios delitos como lo es el homicidio", explicó.

Buscan reducir varios delitos en Cali.
El brigadier general precisó que habrá un robustecimiento de las especialidades de la Policía en Cali.

“Es clave poder tener unas especialidades aún más fuertes de las que tenemos con el fin de podernos anticipar a los hechos lamentables que se han registrado durante los últimos años en nuestra ciudad. El reto es grande, pero aquí estamos trabajando para eso con ayuda de todas las autoridades administrativas”, detalló Urrego.

Los puestos de control han sido intensificados, de acuerdo con el comandante de la Policía Metropolitana, con el fin de poder generar percepción de seguridad entre propios y turistas.

“Ya tenemos un análisis muy claro que nos permite poder colocar esos controles que son importantes en toda nuestra ciudad. No vamos a bajar la guardia con la seguridad durante este 2026″, informó.

Controles de la Policía de Cali.
Entre tanto, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, por medio de su cuenta en la red social X, dio a conocer que vienen nuevos recursos para la seguridad.

“Más de $180 mil millones para fortalecer las capacidades tecnológicas, logísticas y entre otras de la @PoliciaColombia. $150 mil millones adicionales de #InvertirParaCrecer en infraestructura y equipos. Cámaras con IA, drones y un sistema para prevenir ataques terroristas. Son inversiones que Cali no veía hace años", dijo el mandatario.

Las personas que tengan información pueden entregarla a la Policía Nacional por medio de la línea de emergencia 123 que funciona las 24 horas del día.

