Primeras palabras del Rey Vallenato Aficionado tras recibir un disparo y quedar herido en Barranquilla: “Sufrí una perforación”

Un nuevo hecho de inseguridad se registró en las últimas horas en la ciudad de Barranquilla, donde fue víctima el reconocido cantante Gregorio Gutiérrez, quien ganó el título de Rey Vallenato Aficionado 2025.

El artista, más conocido como ‘Goyo’, sufrió una herida de bala en el hombro derecho luego de que sufriera un atracado en el barrio La Concepción en la tarde del miércoles 3 de diciembre.

La acción violenta se registró cuando Gutiérrez se dirigía a comer y se bajó de su vehículo; en ese instante fue interceptado por dos sujetos en moto que lo venían persiguiendo.

Los delincuentes le robaron la cadena de oro que tenía puesta en ese momento, pero la reacción de Goyo al tirar el celular al piso para que estos hombres no se acercaran más, los indignó.

El cantante intentó alejarse del lugar y en ese instante uno de los delincuentes que iba de parrillero accionó su arma de fuego contra él, dejando herido en el hombro.

Gutiérrez de inmediato se trasladó a la Clínica Reina Catalina, donde permaneció bajo observación médica y fue dado de alta este jueves, 4 de diciembre. Desde la comodidad de su casa envió un mensaje a sus fans.

“Hoy saludándolos de una manera diferente, no con la alegría que me caracteriza, pero siempre dándoles las gracias a Dios a la virgen de La Milagrosa, porque hizo el milagro de estar hoy aquí, sano, salvo”, dijo inicialmente el cantante a través de un video que publicó en sus redes sociales.

Y agregó: “Dándole las gracias también a todos mis amigos, a todas esas personas, mis familiares, que me han mostrado su amor y su cariño. Gracias y mil gracias”.

En medio de su recuperación, Goyo habló que por el momento deberá suspender algunas de las presentaciones que tenía programadas en los próximos días debido a este incidente.