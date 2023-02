Sorprenden a un joven en Barranquilla con material explosivo y panfletos intimidatorios

Las autoridades policiales en Barranquilla reportaron la captura de un joven, que fue sorprendido en una zona comercial de la ciudad con varios panfletos extorsivos y un elemento explosivo, al parecer que pretendía utilizar.

La aprehensión del joven, de tan solo 20 años de edad, se dio en medio de los planes que ha desplegado la Policía, luego del requerimiento de los comerciantes y de las autoridades distritales.

“Continuamos en la ofensiva contra la extorsión y, en las últimas horas, fue capturado un sujeto que tenía en su poder material explosivo y panfletos intimidatorios”, dijeron desde la MEBAR.

Según la misma información entregada por las autoridades, la captura del sujeto se logró gracias a la información de la comunidad a las unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, quienes llegaron hasta la carrera 32 con calle 37, barrio San Roque, donde merodeaba el sospechoso.

“Al practicarle un registro a personas se le encontró una barra de emulsión explosiva encapsulada utilizada para minería, un detonador eléctrico, una mechera y ocho panfletos extorsivos alusivos a un grupo delincuencial”, reveló la Policía.

Los panfletos y el explosivo encontrado en poder del joven capturado - Foto: Suministrada a SEMANA por Policía

Por tal motivo, este sujeto fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.

“Con esta captura se afectan las rentas criminales de un grupo delincuencial y se le devuelve la tranquilidad a comerciantes del sector que estaban recibiendo intimidaciones”, concluyeron diciendo desde la institución.

Precisamente, este viernes -3 de febrero- al menos 14 gremios de comerciantes del Atlántico sostuvieron una reunión con el Gaula de la Policía Nacional para manifestar, nuevamente, sus preocupaciones ante la percepción de inseguridad que se registra en todo el departamento, especialmente en Barranquilla y su área metropolitana.

Autoridades y gremios en reunión por alarmantes casos de extorsión - Foto: Suministrada a SEMANA por Asocentro

Los dirigentes acordaron asistir vestidos de blanco para enviar el mensaje a las autoridades que los atlanticenses “queremos vivir tranquilos, en paz, seguros”.

“No es posible que cada vez haya asesinatos, masacres, extorsiones en bloque con todas sus repercusiones, activan protocolos con presencia masiva de policías e inteligencia y al cabo de unas dos semanas bajan la guardia. Debe sostenerse cada acción de patrullaje, de inteligencia, del actuar de Fiscalía y jueces y urge cupos carcelarios, como el gran revolcón al interior del Inpec, acabar con esa corruptela que se da desde las cárceles, desde donde siguen operando los cabecillas capturados”, expresó Dina Luz Pardo, presidenta del gremio de comerciantes del centro de la ciudad.

Dina Luz Pardo, directora de ASOCENTRO, en medio de la reunión - Foto: Suministrada a SEMANA por Asocentro

La dirigente explicó que si bien se destacan las capturas realizadas por la Policía, este tipo de procedimientos no resultan efectivos porque los delincuentes siguen operando desde las cárceles o, por lo contario, intensifican sus acciones de violencia como retaliación y en otros escenarios la legislación penal no llega a cumplir las exceptivas.

“Si no se corrige todo esto que está pasando al interior de las instituciones. Si no vemos un trabajo articulado con el sistema de justicia, si no se aumentan los cupos carcelarios, así como acabar la corrupción en el Inpec, un revolcón en el Inpec, vamos a seguir en las mismas”, sostuvo Pardo.

Expertos y autoridades coinciden en que el panorama criminal que registra en Barranquilla y su área metropolitana está configurado por la disputa entre estructuras delincuenciales que buscan apoderarse del territorio para satisfacer sus intereses en las rentas ilícitas.

Incluso, la Defensoría del Pueblo, en las alertas tempranas emitidas, da cuenta de que dichas organizaciones “se han concentrado de manera particular en las zonas costeras, sobre todo en el corredor de la Vía 40, Las Flores y el municipio de Puerto Colombia, por sus puertos clandestinos y su localización intermedia entre los puertos de Barranquilla y Cartagena”.