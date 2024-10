Sujeto robó los zapatos a presunto ladrón que murió tras ser arrollado por una camioneta en Barranquilla; en video quedó registrado

El hecho se presentó en instantes en que los sujetos abordaron la camioneta e intimidaron al conductor con un arma de fuego, quien no dudó en echarle por encima el automotor a los delincuentes, con tal de poner a salvo su vida.

Sumado a todo lo anterior, se presentó una escena que, si no queda grabada en video, más de uno lo creería. En las imágenes se aprecia el instante en que un sujeto llegó al lugar donde estaban los presuntos ladrones heridos y le terminó robando los zapatos a uno de ellos.

Al final, el individuo huye del lugar con los zapatos. Tras lo anterior, los comentarios de algunos internautas no se hicieron esperar.

“Como en el viejo oeste (…) Lo hubieran cascado (…) Las cosas es de quién las necesita y no de quién las tiene. Esas zapatillas no entran ni en el cajón (…) Hasta donde llega la degradación. Muy triste (…) Él se quiere poner en sus zapatos (…) Entre ratas se roban (…) Ningún pudor, ojalá le hale las patas (…) Ladrón que roba a ladrón, tiene cien años de perdón (…) No sé si es pobreza o descaro (…) Como estará la situación tan dura del país que hasta están robando a los muertos”, comentaron algunos internautas en la red social X.