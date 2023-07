Tremendo susto: un deportista fue mordido por un tiburón en San Andrés

En el mismo informe la corporación Coralina asegura que el hecho no pasó a mayores y que el deportista está fuera de peligro tras el ataque, que estuvo consciente con todas sus extremidades, valiéndose por sí mismo en materia físico-motriz durante el rescate.

El tiburón mordió al buso, pero no le causó heridas de gravedad | Foto: Tomada de Red de Apoyo Ciudadana

“Situación que no pasó a mayores gracias a la rápida reacción de personal de #CORALINA, quienes se encontraba en el área y logró brindar ayuda a los buzos”, agregó la información.

En otros hechos acontecidos en la isla Edwin Pérez Rodríguez, el padre de Camilo Pérez Medrano, uno de los dos adolescentes desaparecidos desde el 7 de julio mientras realizaban labores de pesca y quien reside en Cartagena, implora a las autoridades de la isla que lo dejen ingresar a buscar a su hijo, pues no le quieren permitir el ingreso debido a un problema que tuvo tiempo atrás.

“Necesitamos que el papá llegue a San Andrés, pero no lo quieren dejar entrar porque tuvo un inconveniente. La mamá está sola, necesitamos que lo dejen entrar. Él no viene a nada diferente que buscar a su hijo. No va a ir a pasear, rumbear o trabajar, solo a buscar a su hijo”, aseguró una mujer que avocó por Pérez en redes sociales.