Bogotá

Alcalde Galán ratifica restricciones de movilidad para motociclistas durante fin de semana de Halloween: “No es un medio para joder a la gente”

Integrantes del gremio de moteros realizan protestas en toda la ciudad por las restricciones impuestas por la Alcaldía.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

31 de octubre de 2025, 12:37 a. m.
Carlos Fernando Galán anunció que no va a perseguir las motos en Bogotá
Carlos Fernando Galán anunció restricciones para las motos en Bogotá. | Foto: Semana

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ratificó a través de un video que las restricciones de movilidad impuestas para las motocicletas se mantienen en firme durante este durante fin de semana de Halloween.

“Necesito el apoyo de los bogotanos para recuperar el orden y la seguridad en la ciudad. La sana convivencia de nuestra ciudad depende de que todos cumplamos la ley y las normas cívicas y respetemos los derechos de los demás”, dijo inicialmente.

Contexto: ¿Quiénes son ‘Los Picaminosos’? El grupo de motociclistas que generó caos en Bogotá tras restricciones de movilidad por Halloween

Este pronunciamiento se da luego de que este jueves, 30 de octubre, integrantes del gremio de moteros realizan protestas en toda la ciudad por las restricciones impuestas por la Alcaldía.

“Las medidas que anunciamos para el fin de semana de Halloween, que implican una restricción a la circulación de motos, son temporales y limitadas, y no tienen otro objetivo que proteger la vida y la seguridad de todos los habitantes de Bogotá”, agregó.

Los bloqueos de este jueves generaron caos de movilidad en gran parte de la capital, especialmente a los usuarios de TransMilenio quienes se vieron interrumpidos sus desplazamientos.

“Ejercer control no puede ser visto como un medio para joder a la gente; al contrario, es un medio para protegerla. Este último fin de semana de octubre es uno de los más vivos de todo el año en Bogotá”, mencionó Galán.

Contexto: La multa que deben pagar motociclistas por no cumplir restricción de parrillero: terror para el bolsillo en Halloween

Estas restricciones pretenden controlar las “rodadas de Halloween” o “rodadas del terror” que usualmente se realizan durante estos días en Bogotá por los motociclistas.

Durante las jornadas celebración de Halloween en Cali estarán cerrados algunos túneles de la ciudad y no estará permitido circular motocicletas con parrillero hombre. Además, habrá operativos para evitar ateraciones al orden público.
Caravanas de motos en Halloween. | Foto: Foto especial para El País

“Las rodadas de motos han generado hostigamientos a ciudadanos, accidentes graves, homicidios y violaciones de la ley de convivencia, así como de las leyes de tránsito. De un mes y medio para acá, identificamos un aumento en las convocatorias a rodadas desde agrupaciones que promueven los piques y el incumplimiento expreso de la ley, muchas de ellas con lenguaje intimidante y provocador. Por eso adoptamos estas medidas”, afirmó.

Galán fue enfático en mencionar que son medidas temporales y limitadas que buscan garantizar los derechos de todos los ciudadanos y reducir al máximo los riesgos de hostigamientos, caos y conductas violentas en el fin de semana de Halloween.

“Somos conscientes de que estas restricciones afectan a un grupo determinado de ciudadanos y sabemos también que muchos de los que se mueven en moto lo hacen respetando la ley. Es a ellos, así como a todos los bogotanos, que quiero pedirles que nos apoyen. Todos queremos una Bogotá ordenada y recuperar el orden exige tomar medidas difíciles como estas”, puntualizó el alcalde de Bogotá.

MotosHalloween en BogotárestriccionesmotociclistasCarlos Fernando Galán

