El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ratificó a través de un video que las restricciones de movilidad impuestas para las motocicletas se mantienen en firme durante este durante fin de semana de Halloween.

“Necesito el apoyo de los bogotanos para recuperar el orden y la seguridad en la ciudad. La sana convivencia de nuestra ciudad depende de que todos cumplamos la ley y las normas cívicas y respetemos los derechos de los demás”, dijo inicialmente.

Este pronunciamiento se da luego de que este jueves, 30 de octubre, integrantes del gremio de moteros realizan protestas en toda la ciudad por las restricciones impuestas por la Alcaldía.

“Las medidas que anunciamos para el fin de semana de Halloween, que implican una restricción a la circulación de motos, son temporales y limitadas, y no tienen otro objetivo que proteger la vida y la seguridad de todos los habitantes de Bogotá”, agregó.

Recuperar el orden y la seguridad en Bogotá exige medidas difíciles.



La restricción de parrillero y la de circulación de motos por 20 corredores principales de Bogotá son medidas de orden temporal, sólo por este fin de semana. Agradezco a los ciudadanos que hoy sí cumplieron… pic.twitter.com/oNxTE3XFv2 — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) October 30, 2025

Los bloqueos de este jueves generaron caos de movilidad en gran parte de la capital, especialmente a los usuarios de TransMilenio quienes se vieron interrumpidos sus desplazamientos.

“Ejercer control no puede ser visto como un medio para joder a la gente; al contrario, es un medio para protegerla. Este último fin de semana de octubre es uno de los más vivos de todo el año en Bogotá”, mencionó Galán.

Estas restricciones pretenden controlar las “rodadas de Halloween” o “rodadas del terror” que usualmente se realizan durante estos días en Bogotá por los motociclistas.

Caravanas de motos en Halloween. | Foto: Foto especial para El País

“Las rodadas de motos han generado hostigamientos a ciudadanos, accidentes graves, homicidios y violaciones de la ley de convivencia, así como de las leyes de tránsito. De un mes y medio para acá, identificamos un aumento en las convocatorias a rodadas desde agrupaciones que promueven los piques y el incumplimiento expreso de la ley, muchas de ellas con lenguaje intimidante y provocador. Por eso adoptamos estas medidas”, afirmó.

Galán fue enfático en mencionar que son medidas temporales y limitadas que buscan garantizar los derechos de todos los ciudadanos y reducir al máximo los riesgos de hostigamientos, caos y conductas violentas en el fin de semana de Halloween.