Arrendadores en Bogotá tienen plazo hasta el 20 de marzo para entregar informe anual: Distrito advierte posibles sanciones

Quienes realicen estas actividades sobre cuatro o menos inmuebles no están obligados a solicitar la matrícula ni a presentar el informe anual.

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

9 de marzo de 2026, 1:15 p. m.
Arrendadores en Bogotá tienen que realizar este trámite para evitar multas de grandes valores económicos.
Arrendadores en Bogotá tienen que realizar este trámite para evitar multas de grandes valores económicos.

La regulación del mercado de arrendamiento de vivienda en Bogotá incluye una serie de obligaciones para las personas y empresas que administran o arriendan inmuebles de manera formal. Estas disposiciones buscan que las autoridades distritales tengan información actualizada sobre la actividad inmobiliaria, lo que permite ejercer vigilancia y garantizar que se cumplan las normas que rigen este sector.

Este registro es obligatorio para quienes desarrollan actividades de arrendamiento o administración de inmuebles bajo determinadas condiciones, y permite a la autoridad de vivienda hacer seguimiento a las operaciones que se realizan en el mercado de alquiler de vivienda urbana.

Dentro de estas obligaciones se encuentra la presentación de un reporte periódico ante la administración. La Secretaría Distrital del Hábitat recordó que las personas naturales o jurídicas que tengan matrícula de arrendador en Bogotá, o que la hayan tenido vigente al 31 de diciembre de 2025, deben presentar su informe anual correspondiente a su actividad inmobiliaria.

Las personas naturales o jurídicas que tengan matrícula de arrendador en Bogotá, o que la hayan tenido vigente al 31 de diciembre de 2025, deben presentar su informe anual correspondiente a su actividad inmobiliaria. Foto: Álvaro Tavera

El plazo para cumplir con este trámite se extenderá hasta el 20 de marzo de 2026 a las 4:30 p. m., según información oficial publicada por el Distrito.

La entidad advirtió que el incumplimiento de esta obligación puede dar lugar a sanciones económicas, por lo que instó a los arrendadores registrados a realizar el proceso dentro del plazo establecido por la normativa distrital. “El incumplimiento de esta obligación puede dar lugar a sanciones económicas, que van desde uno hasta cien salarios mínimos legales vigentes”, se anunció.

El trámite puede realizarse de forma virtual a través de la Ventanilla Única de la Construcción (VUC), plataforma digital habilitada por el Distrito para realizar distintos procedimientos relacionados con el sector inmobiliario. Si prefiere hacerlo de manera presencial, puede ir a la sede principal de la Secretaría Distrital del Hábitat, ubicada en la calle 52 No. 13-54, piso 6, en horario de lunes a viernes entre las 7:00 a. m. y las 4:30 p. m.

La secretaria distrital del Hábitat, Vanessa Velasco Bernal, señaló que el cumplimiento oportuno de esta obligación contribuye a fortalecer la transparencia en el mercado de arrendamiento de la capital. Según explicó la funcionaria, presentar el informe dentro del plazo permite evitar sanciones y facilita el seguimiento institucional a las condiciones en las que se desarrollan los contratos de arrendamiento en la ciudad.

Finalmente, se le recuerda a la ciudadanía que todos los trámites ante la Secretaría Distrital del Hábitat son gratuitos y no requieren intermediarios, por lo que los ciudadanos pueden realizarlos directamente a través de los canales oficiales de la entidad.

