El caos de movilidad es cada vez más complejo en la ciudad de Bogotá debido a las obras del metro, las cuales se realizan principalmente en la avenida Caracas y otros puntos de la capital.

Ante estos trabajos, el sistema de transporte TransMilenio había tomado la decisión de suspender de manera temporal algunas estaciones, con el fin de avanzar en las obras que se realizan en la zona.

Sin embargo, TransMilenio hizo un importante anuncio en las últimas horas para los usuarios que se movilizan por la avenida Caracas entre las calles 48 y 50 de la localidad de Chapinero.

En esta zona quedará habilitada a partir del próximo sábado 6 de septiembre, la estación temporal de Marly, con el fin de garantizar la movilidad en TransMilenio para propios y visitantes.

De acuerdo con TransMilenio, esta nueva estación tendrá 14 servicios troncales garantizados, lo que representa que miles de usuarios podrán movilizar con las diferentes estaciones y portales del sistema en el horario habitual.

Para su construcción se reutilizaron estructuras metálicas de estaciones desmontadas. | Foto: Dubán Villamizar - SEMANA

Por su parte, María Fernanda Ortiz, gerente general de TransMilenio, fue enfática al mencionar las complejidades de movilidad que se han presentado por las obras del Metro de Bogotá.

“La construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá ha representado grandes retos para TransMilenio. Nuestro compromiso es mantener la movilidad de los usuarios, y estas estaciones temporales nos permiten ampliar la oferta de rutas en puntos estratégicos de la ciudad. Realizamos un monitoreo constante para asegurar una operación cada vez más eficiente”, dijo la gerente.

Así las cosas, la estación temporal Marly se convierte en la tercera en entrar en operación bajo el modelo transitorio, después de las otras estaciones temporales que son la Calle 57 y Calle 34, ubicadas también en la avenida Caracas.

“Está equipada con dos vagones y accesos por los costados sur y norte, garantizando condiciones adecuadas de seguridad y comodidad para los usuarios”, explicó TransMilenio sobre la estación temporal Marly.