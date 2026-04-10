Así puede acceder a internet gratis para su casa en Bogotá: las condiciones que debe cumplir

La Alcaldía de Bogotá anunció un nuevo programa denominado ‘Conexión Social’, con el que busca ampliar el acceso a internet en los hogares de la ciudad, buscando que deje de ser un lujo y se convierta en una herramienta cotidiana para los capitalinos.

Le puede salir muy caro: puntos críticos de basuras en Bogotá ¿Qué hacer para evitar multas?

A través de la Secretaría Distrital de Integración Social, el Distrito busca brindar acceso estable y gratuito a internet a miles de familias bogotanas de estratos 1 y 2.

Es una iniciativa distrital. Foto: Alcaldía de Bogotá

La secretaría señala que el objetivo de esta iniciativa es cerrar la brecha digital y garantizar que hogares vulnerables puedan acceder a oportunidades educativas, laborales y de servicios desde sus casas.

Requisitos para acceder al internet gratis

Residir en localidades priorizadas como Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Suba, Bosa o Kennedy

Pertenecer a estratos 1 o 2

Estar clasificados entre los niveles A1 y C9 del Sisbén IV

Contar con cobertura de la red de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB)

¿Cómo hacer la solicitud?

La inscripción se realiza de manera presencial en puntos de la Red CADE, donde funcionarios orientan a los ciudadanos sobre el trámite.

Se puede solicitar en el Supercade. Foto: Publicaciones Semana - GUILLERMO TORRES

Los puntos habilitados incluyen SuperCADE y CADE en localidades como Kennedy, Bosa, Suba, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar, con atención de lunes a viernes en jornada continua.

La administración también insiste en que el proceso es completamente gratuito y no requiere intermediarios, por lo que recomienda evitar tramitadores.

Qué incluye el beneficio

La secretaría destaca que los hogares beneficiados reciben internet fijo gratuito con una velocidad aproximada de 25 megas, suficiente para actividades como estudio, trabajo remoto y acceso a plataformas digitales.

Además, el servicio permite conectar varios dispositivos y ofrece herramientas de control parental para los menores y opciones de formación digital.

Personas mayores de 60 años seguirán siendo parte del Ingreso Mínimo Garantizado, según informó Alcaldía de Bogotá

El Distrito proyecta beneficiar a cerca de 100.000 hogares en los próximos años, en una iniciativa que combina inversión pública y alianzas con operadores como ETB.

La iniciativa busca reducir desigualdades en acceso a tecnología, especialmente en sectores donde la conectividad sigue siendo limitada. Para los bogotanos que desean aprovechar el beneficio, la Alcaldia les hace las siguientes recomendaciones.